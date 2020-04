Animal Crossing New Horizons, eventi speciali: il team ha in programma sorprese per anni!

Dal lancio del gioco, avvenuto lo scorso 20 marzo, Animal Crossing: New Horizons ha già accolto diversi aggiornamenti ed eventi speciali, volti a rendere più ricca e divertente la vita degli abitanti delle isole tropicali che fungono da ambientazione del life simulator.

Tra questi, come non citare il "Bunny Day", di cui il nostro Francesco Fossetti ha diffusamente discusso in uno speciale sul'evento pasquale in Animal Crossing New Horizons. Più recentemente il gioco Nintendo Switch ha invece celebrato la Giornata della Terra, mentre il calendario del mese di maggio è già denso di attività, tra cui i festeggiamenti dedicati alla Giornata Internazionale dei Musei in AC New Horizons. Questi primi esempi di attività in-game consentono di valutare con rinnovato interesse alcune considerazioni condivise dal team di sviluppo a breve distanza dal lancio del gioco.



Nel corso di un'intervista concessa a CNET, Aya Kyogoku e Hisashi Nogami, rispettivamente Director e Producer di Animal Crossing New Horizons, dichiaravano infatti quanto segue: "Animal Crossing è un gioco in cui si ha la possibilità di sperimentare i cambiamenti stagionali nel corso dell'anno, e si sincronizza in tempo reale e in questo modo si può sostanzialmente sincronizzare la propria vita reale con il gioco. Vogliamo essere certi che tra due o tre anni, i giocatori continueranno ancora a trovare nuove sorprese nel gioco".



Insomma, sembra che il supporto post-lancio offerto ad Animal Crossing New Horizons sarà massiccio: per ulteriori dettagli, non resta che attendere aggiornamenti da parte di Nintendo!