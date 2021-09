Animal Crossing New Horizons: evento dedicato e grande aggiornamento in arrivo, i dettagli

Nintendo non ha alcuna intenzione di mollare la presa su uno dei più grandi successi di Switch e in occasione dell'ultimo Direct ha annunciato grandi novità in arrivo per Animal Crossing: New Horizons che saranno presentate con uno speciale evento dedicato.

Spinto dal particolare momento storico e dall'effettiva qualità della produzione, Animal Crossing: New Horizons è stato uno dei più grandi successi targati grande N del 2020. Dopo i numerosi aggiornamenti gratuiti arrivati soprattutto nel primo anno di vita del gioco, i nuovi contenuti aggiuntivi per l'esclusiva Nintendo hanno subito un piccolo rallentamento. Come promesso nei mesi scorsi il colosso di Kyoto ha però annunciato grandi novità in arrivo per Animal Crossing: New Horizons, accompagnando la notizia con un trailer inedito.

Il prossimo corposo aggiornamento arriverà nel mese di novembre, giusto in tempo per festeggiare Halloween e il Ringraziamento con tanti oggetti a tema. L'update sarà presentato durante uno speciale evento dedicato fissato per il mese di ottobre. Maggiori dettagli e la data precisa dell'evento saranno comunicate nei prossimi giorni. Intanto la community di Animal Crossing: New Horizons ha deciso di celebrare la Milano Fashion Week con un simpatico evento in-game.