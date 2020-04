Animal Crossing New Horizons, al via l'evento di Pasqua: gameplay dal Bunny Day!

Animal Crossing: New Horizons si prepara ad entrare nel vivo della primavera, accogliendo in-game il primo speciale evento stagionale dedicato a una festività.

Come promesso da Nintendo, la giornata odierna, mercoledì 1 aprile, vede infatti l'inizio dei festeggiamenti di Pasqua all'interno del life simulator. Introdotto tramite un aggiornamento gratuito di Animal Crossing: New Horizons, il Bunny Day resterà disponibile per i giocatori immersi nelle proprie isole tropicali per un periodo di tempo limitato. L'iniziativa, nello specifico, si protrarrà sino al prossimo 12 aprile.

Durante queste settimane, i giocatori troveranno ad attenderli sul proprio atollo il coniglio Ovidio, pronto a coinvolgerli in una caccia alle uova, in piena tradizione pasquale. Per farvi una prima idea di ciò che vi attende durante questo primo evento speciale di Animal Crossing: New Horizons, potete dare uno sguardo alla sessione di gameplay disponibile direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo buona visione! Vi siete già imbattuti nel peculiare visitatore della vostra isola virtuale personale?



In chiusura, vi ricordiamo che il prossimo evento in Animal Crossing: New Horizons è fissato per la fine del mese. Ad aprile, i giocatori Nintendo Switch avranno infatti l'occasione per celebrare il Giorno della Terra: ad ora, non sono però stati resi disponibili ulteriori dettagli specifici.