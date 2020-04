Animal Crossing New Horizons: fallita una proposta di matrimonio in-game

Fino ad oggi, Animal Crossing New Horizons ha accolto feste di complenno e vacanza digitali: ora, all'elenco di aggiunge anche una proposta di matrimonio!

Ad avere l'idea, è stata la streamer attiva su Twitch come "jenwaa", che ha sfruttato l'omaggio lasciatole da un fan in-game per avviare una bizzarra iniziativa. Durante una diretta, la ragazza ha infatti ricevuto un anello ed ha deciso di consegnarlo a sua volta al fidanzato, anch'egli giocatore di Animal Crossing: New Horizons e stremer noto come "enigma".

Dopo aver attirato l'attenzione del compagno sulla propria isola, jenwaa lo ha dunque condotto verso un giardino zen ricreato dalla giocatrice sul suo atollo felice. Inizialmente interessato a osservare il tramonto, enigma è stato invece sorpreso dalla consegna dell'anello! La reazione, però, è stata alquanto ilare, con lo streamer che ha reagito in maniera divertita, per poi allontanarsi. Insomma, nessun lieto fine, ma, a quanto pare, nemmeno nessun cuore infranto. La ragazza ha infatti in seguito spiegato che i due spesso scherzano su di un possibile matrimonio. Una scena comunque divertente, che potete visionare nelle clip video disponibili in calce a questa news.



Il gioco Nintendo ha già fatto da sfondo a iniziative romantiche, con la celebrazione di un matrimonio in Animal Crossing: New Horizons.