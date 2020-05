Animal Crossing New Horizons: i fan celebrano online la festa della mamma

Nel corso della giornata di ieri, i social network sono stati invasi da immagini e video pubblicati dai giocatori di Animal Crossing New Horizons che hanno deciso di festeggiare in gioco la festa della mamma.

Grazie all'esclusiva Nintendo, molti utenti sono infatti riusciti a trascorrere virtualmente del tempo in compagnie delle proprie madri grazie al gioco, passeggiando in giro per l'isola e compiendo semplici azioni come la pesca o la cattura di insetti. Sono stati davvero in tantissimi ad aver avuto una simile idea, condividendo poi un estratto della loro avventura familiare sui social network. Non si tratta certo di un'emozione paragonabile ai festeggiamenti di un simile evento di persona, ma in tempi d'emergenza come questo Animal Crossing New Horizons si rivela essere ancora una volta un mezzo ideale per distrarsi e trascorrere del tempo in spensieratezza con amici e persone care.

Sapevate che la stessa Nintendo ha dichiarato di essere sorpresa dell'incredibile successo ottenuto da Animal Crossing New Horizons non solo in termini di vendite ma anche di popolarità sui social? Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine potete trovare i codici per ottenere i costumi di Animal Crossing New Horizons a tema Final Fantasy 7.