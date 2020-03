Animal Crossing New Horizons: un fan sta ricreando Hoenn, regione dei vecchi Pokémon

A qualche giorno di distanza dal suo arrivo sugli scaffali dei negozi di tutto il mondo, c'è già chi sta avviando progetti molto interessanti all'interno di Animal Crossing: New Horizons.

Un fan di Pokémon ha infatti deciso di ricostruire all'interno della propria isola una porzione di Hoenn, la regione che fa da sfondo alle vicende narrate negli episodi Rubino, Smeraldo e Zaffiro per Game Boy Advance. Per ricreare le ambientazioni del gioco di ruolo, l'utente sta sfruttando la possibilità di creare delle texture personalizzate attraverso un editor per poi posizionarle sulla superficie della propria isola. Sebbene il lavoro sia ancora agli inizi, è impossibile non notare come la qualità della porzione di Hoenn ricreata sia incredibile.

Prima di lasciarvi all'immagine del lavoro svolto dal giocatore in questione, cogliamo l'occasione per ricordarvi che il gioco è ormai disponibile da qualche giorno in esclusiva su Nintendo Switch. Sulle nostre pagine potete trovare anche la recensione di Animal Crossing: New Horizons a cura di Francesco Fossetti. Se state per avvicinarvi al titolo per la prima volta, eccovi anche una guida contenente una serie di consigli utili per la gestione dell'isola di Animal Crossing: New Horizons.