Animal Crossing New Horizons: fan trasforma la sua isola in un negozio IKEA

Mentre in rete continua a tenere banco il video fan made di Animal Crossing New Horizons su Switch PRO realizzato da un utente con una IA Neurale, sulle pagine di Reddit l'appassionato conosciuto come Skidmore101 fa parlare di sé per l'incredibile personalizzazione a tema IKEA della sua isola digitale.

Lasciandosi ispirare dagli infiniti oggetti del catalogo IKEA, il redditor ha provato a plasmare il proprio scenario di Animal Crossing New Horizons in un gigantesco salone espositivo dedicato, naturalmente, al colosso dell'arredamento svedese.

Skidmore101 deve aver dedicato decine e decine di ore di lavoro a questo suo progetto, come possiamo intuire ammirando le immagini che ritraggono la sua isola personalizzata. L'ambientazione ispirata a IKEA del redditor è strutturata in un vero e proprio percorso che, in maniera del tutto analoga ai tour dei negozi dell'azienda svedese, prevede l'esplorazione di diverse aree tematiche allestite per mettere in mostra i mobili, i complementi d'arredo, gli accessori e le decorazioni casalinghe dallo stile inconfondibile e dal minimalismo funzionale che ha reso celebre in tutto il mondo questo marchio.

L'isola dell'appassionato di Animal Crossing comprende persino l'area logistica per l'allestimento del negozio e la zona adibita alla spedizione dei pacchi. In calce alla notizia trovate tutte le immagini dell'opera firmata da Skidmore101 e le indicazioni per visitare la sua isola di New Horizons per Switch tema IKEA.