Animal Crossing New Horizons: le feature più richieste in un trailer dei fan

Nonostante l'incredibile successo di Animal Crossing New Horizons, le cui immagini ormai spopolano sui social network, sono in molti a considerare macchinose alcune meccaniche di gameplay e, a questo proposito, alcuni appassionati hanno realizzato un trailer con le caratteristiche che vorrebbero vedere nel gioco con i prossimi update.

Il video, della durata di circa 6 minuti, propone alcune scorciatoie che, nel caso in cui Nintendo dovesse decidere di implementarle, potrebbero snellire sensibilmente il gameplay del particolare titolo e rendere molto più rapide alcune azioni. Le migliorie più richieste riguardano principalmente le meccaniche di crafting, dal momento che i fan chiedono la possibilità di creare più oggetti contemporaneamente e di utilizzare i materiali presenti nel deposito senza il bisogno di recuperarli ogni volta. Non mancano poi richieste riguardanti l'inventario, dal momento che gli appassionati vorrebbero la possibilità di eseguire azioni specifiche con la semplice pressione di un tasto.

Prima di lasciarvi al filmato con tutte le proposte dei fan, vi ricordiamo che Animal Crossing New Horizons è stato il titolo più venduto di aprile in Italia.

