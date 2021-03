Animal Crossing New Horizons festeggia un anno: auguri al gioco dei record!

In un anno insolito e complesso come il 2020, l'universo videoludico ha visto brillare molteplici stelle nel proprio firmamento, ma una è giunta ad emanare una luce davvero particolare.

Si tratta di Animal Crossing: New Horizons, secondo gioco più venduto in tutto il mondo su Nintendo Switch, battuto soltanto da Mario Hart 8: Deluxe. Con oltre 31 milioni di copie entrate a far parte dei cataloghi dei videogiocatori attivi sulla console ibrida, il life simulator a base di isole tropicali e piccoli animali antropomorfi ha conquistato con colori accessi e ritmi rilassati i cuori di appassionati e non in cerca di un'oasi di relax e serenità. In mesi complessi come quelli che hanno caratterizzato la primavera 2020, Animal Crossing: New Horizons ha superato persino le aspettative di Nintendo, raggiungendo un successo senza precedenti per la saga.



Oltre alle vendite record, il life simulator è riuscito a trasformarsi in un vero e proprio fenomeno di costume, con le sue isole virtuali che hanno ospitato matrimoni, compleanni, feste di laurea e ricorrenze di ogni tipo in tempi di distanziamento sociale. Una community attivissima e hub comunicativo eccezionale, Animal Crossing: New Horizons ha persino accolto un'isola dedicata alla campagna elettorale dell'attuale Presidente degli USA, Joe Biden, oltre a molteplici iniziative da parte di aziende, enti e noti brand.



Dalle sfilate di Maison Valentino all'isola dell'Università di Macerata, passando per l'hub di KFC o la pubblicazione delle opere del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Celebrità quali l'attrice Brie Larson (interprete, tra gli altri, di Captain Marvel) all'attore Elijah Wood (tra gli altri, Frodo ne Il Signore degli Anelli) hanno manifestato pubblicamente il proprio amore per Animal Crossing: New Horizons, mentre i giocatori hanno spinto il bioparco ZOOM di Torino a battezzare due nuovi alpaca con i nomi di due personaggi del gioco, ovvero Alpaca e Merino.



Insomma, un successo senza precedenti che quest'oggi - sabato 20 marzo - celebra il proprio primo anniversario, in vista di marzo e aprile ricchi di eventi in Animal Crossing: New Horizons.