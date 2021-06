Animal Crossing New Horizons festeggia i campionati europei di calcio

L'isola di Calciopea debutta su Animal Crossing New Horizons: uno spazio pensato per vivere i campionati europei di calcio con spogliatoi, uno stadio, postazioni fotografica e Il Viale delle Nazioni, una zona dedicata alle 24 nazionali che prenderanno parte a UEFA EURO 2020.

L’isola è accessibile anche attraverso un sito web che offre in aggiunta a un tour virtuale delle aree visitabili, anche un kit per il tifoso da indossare in-game con maglia di gioco, bandierina e makeup, utile per supportare gli Azzurri e le altre compagini impegnate nella fase finale della competizione.

Animal Crossing New Horizons è il videogioco Nintendo venduto più velocemente in Europa, con oltre 7 milioni di copie vendute e si dimostra ancora una volta simbolo della creatività per eccellenza, un luogo di incontro ideale per settori e ambiti più disparati, dentro e fuori dal mondo dei videogiochi. Animal Crossing New Horizons ha venduto più di 35 milioni di copie dal marzo 2020 ad oggi diventando un vero e proprio fenomeno di costume e conquistando anche attori, cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo.

Questa è solo l'ultima delle numerose collaborazioni tra Animal Crossing e il mondo reale come dimostra l'arrivo delle jersey NSS x Puma x StockX dedicate a Napoli o il diorama Animal Crossing x LEGO realizzato da OrangeTeam.