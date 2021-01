Animal Crossing New Horizons festeggia il Carnevale: ecco il video del nuovo evento

Dopo aver seguito la guida per le sfide di gennaio di Animal Crossing New Horizons, Nintendo sprona tutti gli isolani del kolossal Switch a partecipare alle attività previste con il prossimo aggiornamento gratuito che introdurrà l'evento dedicato al Carnevale.

La prossima fase ingame di New Horizons porrà quindi fine al rigido clima del periodo invernale e sposerà i colori della primavera con il frizzante evento di Carnevale che, dal 28 gennaio, coinvolgerà gli appassionati dell'esclusiva Nintendo su Switch e Switch Lite.

L'update gratuito di giovedì 28 gennaio, infatti, introdurrà l'evento di Carnevale e una serie di contenuti inediti tra oggetti stagionali, emote nuove di pacca e articoli a tema da comprare. Come avvenuto in passato, anche stavolta il calendario di attività sarà quantomai fitto di appuntamenti a cadenza giornaliera, come i compleanni e le visite estemporanee dei PNG che forniranno ulteriori missioni e compiti da svolgere.

A partire dal 26 marzo, inoltre, in Animal Crossing New Horizons è previsto l'arrivo del Pacchetto Collaborazione Sanrio: al suo interno troveranno spazio le sei carte Amiibo di questa collaborazione speciale. Il pack sarà disponibile per l'acquisto online o presso i rivenditori selezionati. Oltre al video in apertura d'articolo, in calce alla notizia trovate anche la galleria immagini dedicata all'evento di Carnevale di New Horizons.