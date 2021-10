Animal Crossing New Horizons festeggia il Dia de los Muertos: evento disponibile

In attesa di poter mettere mano alle ricche novità dell'autunno di Animal Crossing: New Horizons, la community di villeggianti attivi nel life simulator Nintendo può festeggiare la tradizionale manifestazione popolare messicana.

Direttamente dal cuore dell'America Centrale, il Dia de los Muertos torna infatti a popolare i lidi delle isole di Animal Crossing: New Horizons. Con uno speciale evento dedicato, l'esclusiva Nintendo offre dunque l'occasione ai giocatori di decorare i propri atolli con oggetti a tema. Da oggi e sino al prossimo mercoledì 3 novembre 2021, i villeggianti avranno la possibilità di accumulare le risorse necessarie per approfittare delle new entry del Catalogo Nook. Direttamente in calce a questa news, trovate una immagine di anteprima dedicata agli item in arrivo in Animal Crossing: New Horizons per il Dia de los Muertos.



I festeggiamenti per la ricorrenza messicana scandiranno il conto alla rovescia per l'esordio dell'atteso DLC di Animal Crossing: New Horizons. Il contenuto Happy Home Paradise, proposto a 24,99 euro o incluso nel nuovo Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, sarà infatti disponibile tra pochissimo tempo, con il Day One fissato al prossimo venerdì 5 novembre. I preordini del DLC, lo ricordiamo, apriranno ufficialmente questa settimana, nel corso della giornata di venerdì 29 ottobre.