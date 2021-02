Animal Crossing New Horizons festeggia San Valentino: regali dagli abitanti dell'isola

Mentre gli straordinari risultati di vendita di Animal Crossing: New Horizons continuano a condurre il titolo Nintendo Switch in vetta alle classifiche di molti mercati, un nuovo evento rallegra i videogiocatori.

L'esclusiva targata grande N non perde mai l'occasione per celebrare in game una festività: il titolo non poteva dunque esimersi dal riservare qualche sorpresa anche in concomitanza con San Valentino. In particolare, i giocatori che nel corso degli ultimi mesi hanno dedicato il proprio tempo sulle isole tropicali di Animal Crossing: New Horizons a rafforzare i legami con il vicinato farebbero bene a controllare la posta. Sembra infatti che i vicini di casa virtuali con i quali abbiamo intessuto i rapporti più stretti non abbiamo mancato di farci recapitare un regalo di San Valentino. A questi ultimi pare essersi inoltre unita Fuffi, con l'intera comunità del gioco che si è divertita nel rendere la giornata del giocatore speciale con lettere, biglietti di auguri, cuori di cioccolata e bouquet di fiori.



Un'iniziativa simpatica, che si è accompagnata già dall'inizio del mese alla presenza nel negozio in-game di item speciali a tema San Valentino. Questi ultimi, lo ricordiamo, cesseranno presto di essere disponibili. Dopo la Festa degli Innamorati, i giocatori possono prepararsi a festeggiare il Carnevale in Animal Crossing: New Horizons.