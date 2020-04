Animal Crossing New Horizons: Florindo e Volpolo arrivano oggi

Nintendo ha iniziato il rollout dell'aggiornamento 1.2.0 di Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch, il quali porta in dote numerose novità tra cui personaggi, eventi ed oggetti.

Questo update introduce i personaggi di Volpolo (custodia della galleria d'arte) e Florindo, proprietario del negozio di giardinaggio, debuttano anche nuovi oggetti tra cui una lettera dalla Banca di Nook per annunciare il taglio dei tassi di interesse sulle Stelline depositate e una borsa portadenaro accompagnata da una lettera di ringraziamento firmata Nintendo. La patch introduce anche nuove ricompense per le Miglia Nook tra cui T-Shirt e borse a ottenibili al raggiungimento di 600, 1.000 e 1.200 miglia Risolti anche bug e problemi tecnici non meglio specificati con l'obiettivo di migliorare la stabilità generale del gioco.

A partire da oggi inoltre prendono il via una serie di eventi speciali di Animal Crossing New Horizons tra cui la Giornata della Natura (dal 23 aprile al 4 maggio), la Giornata Internazionale dei Musei (dal 18 al 31 maggio) e la Stagione dei Matrimoni, prevista dall'1 al 30 giugno.

Lo sapevate? Animal Crossing New Horizons è il miglior lancio digitale di sempre su console con oltre cinque milioni di download registrati nel solo mese di marzo dal Nintendo eShop, un risultato davvero positivo che testimonia il successo della serie e in particolare di questo nuovo capitolo.