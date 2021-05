Animal Crossing New Horizons senza freni: 35.9 milioni di copie vendute su Switch

Le vendite di Nintendo Switch sono andate a gonfie vele negli ultimi 12 mesi, come evidenziato all'interno dell'ultimo report finanziario della casa di Kyoto. Parte di questo straripante successo è sicuramente merito di Animal Crossing New Horizons.

Il life simulator ha raggiunto la ragguardevole cifra di 35.9 milioni di unità vendute globalmente, stando ai dati raccolti il 31 marzo scorso in concomitanza con la chiusura dell'anno fiscale di Nintendo. Si tratta di un successo clamoroso, che ha trainato in modo decisivo le vendite hardware della compagnia. In confronto, per quanto siano stati ben accolti sul mercato, le vendite di Mario Kart 8 Deluxe e Ring Fit Adventure impallidiscono al cospetto di Animal Crossing New Horizons: il racing game ha venduto un totale di 10.62 milioni di unità, mentre l'esperienza pensata per Nintendo Labo ha piazzato circa 7.38 milioni di unità durante l'anno fiscale.

Animal Crossing: New Horizons è stato un successo sin dal momento del lancio, con le vendite che hanno raggiunto oltre 13 milioni di unità in tutto il mondo nel giro di sei settimane dalla pubblicazione. I numeri hanno continuato a salire nel corso dei mesi, culminando nei 35.9 milioni di oggi. Sicuramente non ci sarebbe stato modo migliore per celebrare i 20 anni della fortunata serie di Animal Crossing.