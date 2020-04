Animal Crossing New Horizons: la galleria d'arte tornerà sull'isola con un DLC?

Animal Crossing: New Horizons si è rivelato come uno dei più grandi successi di Nintendo, dimostrando ancora una volta la grande cura del colosso di Kyoto per i suoi videogiochi. Tuttavia, uno degli elementi che hanno fatto discutere la fan base è relativo all'assenza della galleria d'arte, presente invece negli altri episodi della serie.

La galleria d'arte è stata infatti una delle sezioni più amate dell'ormai celebre museo di Blatero che però nella versione di New Horizons presenta solo tre sezioni dedicate agli insetti, ai fossili e alle creature acquatiche. Tuttavia grazie ad una discussione con uno dei personaggi dell'isola deserta, pubblicata da un giocatore su Twitter, sembra che le cose possano cambiare.

Questa sorta di "leak" interno ad Animal Crossing: New Horizons vede come protagonista il personaggio di Zanna che in una discussione con l'avatar dell'utente parla proprio di questa galleria d'arte, fattore che rimane al momento come unico riferimento a questa sezione. Queste poche linee di dialogo sono bastate per scatenare i fan della serie che hanno formulato l'ipotesi che Nintendo possa aggiungere la galleria d'arte con uno dei prossimi DLC. Da notare che il breve filmato è stato condiviso direttamente da una Switch, dando credibilità al tutto. Voi cosa ne pensate?

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare le guide per affrontare al meglio la vita su Animal Crossing: New Horizons.