Animal Crossing New Horizons, giocatori alla riscossa: omaggi a Yamcha di DB e rapimenti!

L'universo di Animal Crossing: New Horizons è sempre più popolato di abitanti desiderosi di dare libero sfogo alla propria creatività all'interno dei confini della propria isola pardisiaca.

Se alcuni giocatori si sono "limitati" a creare incredibili abiti legati a fumetti e videogiochi o a invitare i giocatori ad osservare le norme sanitarie volte a contenere la diffusione del Coronavirus, sottolineando il messaggio tramite l'inserimento di mascherine in Animal Crossing: New Horizons, altri ancora si stanno invece dedicando ad attività quantomeno peculiari.

Un esempio è dato dall'iniziativa che ha visto un vasto numero di giocatori decidere di omaggiare Yamcha, noto personaggio della serie Dragon Ball, all'interno dell'esclusiva Nintendo. Sfruttando le numerose opzioni di personalizzazione, molteplici villeggianti hanno collocato un'iconica sequenza dell'anime sulla superficie della propria isola. Il motivo? Il guerriero ideato da Akira Toriyama a quanto pare festeggia il proprio compleanno il 20 marzo, la data di uscita di Animal Crossing: New Horizons!



Ma non è tutto: alcuni giocatori hanno invece dato una svolta thriller alla propria avventura, decidendo di ribellarsi simbolicamente all'obbligo di restituire il proprio debito a Tom Nook. Come potete verificare in calce c'è persino chi ha deciso di bloccare i movimenti dell'NPC che rappresenta il figlio del noto affarista! Vi siete già imbattuti in bizzarre iniziative all'interno dei vostri viaggi attraverso le isole di Animal Crossing: New Horizons?