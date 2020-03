Animal Crossing New Horizons: il gioco accoglie la prima coppia omosessuale Nintendo!

In Animal Crossing: New Horizons i giocatori possono immergersi nelle magiche atmosfere di un'isola sperduta tra i mari, dove costruirsi un'esperienza di gioco fortemente personale.

Il life-simulator targato Nintendo include da sempre un ampio numero di feature legate alla personalizzazione di ambienti, abbigliamento e altri elementi, con l'obiettivo di offrire al giocatore diverse opzioni tramite il quale dare forma alla propria avventura. Animal Crossing: New Horizons ha compiuto un ulteriore passo avanti in termini di libertà di scelta: ad esempio, la creazione del personaggio non richiede più una scelta binaria legata al sesso, mentre ogni capo di abbigliamento può essere liberamente indossato senza vincoli legati a maschile o femminile. Inoltre, la possibilità di introdurre design nel gioco tramite QR Code arricchisce ancora di più le possibilità espressive dei giocatori.

La Casa di Kyoto ha inoltre scelto Animal Crossing: New Horizons per introdurre la prima coppia omosessuale in un gioco Nintendo. Stiamo parlando dei personaggi di C.J. e Flick: dialogando col primo, quest'ultimo ci racconterà del proprio partner. Ma non solo: se chiacchiererete con il personaggio di Merry, scoprirete che quest'ultima è una grande appassionata di fumetti. Se discuterete con lei di fumetti romantici, vi racconterà la storia di una principessa e della sua amata.



Il nuovo capitolo della saga ha realizzato un debutto trionfale, con ben 1,8 milioni di copie di Animal Crossing New Horizons vendute al lancio in Giappone.