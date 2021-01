Animal Crossing New Horizons il gioco più scaricato nel 2020 su Switch in Giappone

Il successo di Animal Crossing New Horizons sembra non avere fine: il life simulator si è affermato come il gioco più scaricato in Giappone su Nintendo Switch lungo il corso del 2020 appena concluso.

La casa di Kyoto ha rivelato l'intera top 30 dei titoli che più hanno venduto nel Paese del Sol Levante tramite l'eShop della console ibrida, e che vi andiamo a riportare di seguito:

1. Animal Crossing: New Horizons

2. Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

3. Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!

4. Human: Fall Flat

5. Mario Kart 8 Deluxe

6. Splatoon 2

7. Super Smash Bros. Ultimate

8. Super Mario 3D All-Stars

9. Minecraft

10. Zelda: Breath of the Wild

11. Pikmin 3 Deluxe

12. Overcooked 2

13. Among Us

14. Pokemon Sword

15. Together! The Battle Cats

16. Monster Hunter Generations Ultimate

17. Minecraft Dungeons

18. Ni no Kuni

19. Sakuna: Of Rice and Ruin

20. NBA 2K20

21. Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

22. eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020

23. Super Mario Party

24. Undertale

25. Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy – Deluxe Edition

26. Paper Mario: The Origami King

27. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

28. Final Fantasy VII

29. Pokemon Shield

30. Fitness Boxing

A chiudere il podio abbiamo dunque il rompicapo Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics e Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, quest'ultimo un titolo di stampo prettamente nipponico e che difficilmente raggiungerebbe risultati simili anche in Occidente. Animal Crossing New Horizons è invece riuscito a conquistare anche i giocatori statunitensi ed europei, e non sorprende che sia diventato il titolo più venduto in UK nella prima settimana di gennaio. Un fan, nel frattempo, ha provato a immaginare il titolo su Switch Pro creando un video in 4K/60fps sfruttando una IA neurale.