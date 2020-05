Animal Crossing New Horizons è il gioco più venduto in Italia a fine aprile

Animal Crossing New Horizons continua a dominare le classifiche di vendite italiane anche nella settimana che va dal 20 al 26 aprile, secondo i dati diffusi da IIDEA. Il gioco Nintendo supera FIFA 20 e Call of Duty Modern Warfare, rispettivamente in seconda e terza posizione.

In Top 10 trovano spazio anche Final Fantasy VII Remake, MotoGP 20 (debutto al quinto posto), Marvel's Spider-Man, Days Gone e Minecraft.

Classifica ITA

ANIMAL CROSSING NEW HORIZONS FIFA 20 CALL OF DUTY MODERN WARFARE FINAL FANTASY VII REMAKE MOTOGP 20 MARVEL'S SPIDER-MAN MINECRAFT NINTENDO SWITCH EDITION DAYS GONE MARIO KART 8 DELUXE GRAND THEFT AUTO V PREMIUM EDITION

Classifica ITA Console

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS FIFA 20 CALL OF DUTY: MODERN WARFARE FINAL FANTASY VII REMAKE MOTOGP 20 MARVEL'S SPIDER-MAN MINECRAFT NINTENDO SWITCH EDITION DAYS GONE MARIO KART 8 DELUXE GRAND THEFT AUTO V - PREMIUM EDITION

Classifica PC ITA

THE SIMS 4 FIFA 20 MINECRAFT STARTER COLLECTION AGE OF EMPIRES II DEFINITIVE EDITION FIFA 20 BATTLEFIELD V MOTOGP 20 F1 2018 PLANTS VS. ZOMBIES GARDEN WARFARE 2 ANTHEM

Su PC trionfa The Sims 4 seguito da FIFA 20 e Minecraft Starter Collection, da segnalare la presenza di Anthem che resta saldamente in Top 10 nonostante non sia un titolo recentissimo. Buon successo anche per MotoGP 20 che su PC debutta alla posizione numero 7, continua a vendere bene inoltre F1 2018.