Animal Crossing New Horizons e la Giornata dei Musei: ecco il prossimo evento speciale!

Dopo aver avviato i festeggiamenti per la Giornata della Natura in Animal Crossing: New Horizons, il team di Nintendo offre dettagli su di un ulteriore evento in programma nel fitto calendario degli appuntamenti del life simulator.

Il prossimo mese vedrà infatti gli atolli paradisiaci del gioco Nintendo Switch riuniti per festeggiare la Giornata Internazionale del Museo. Per l'occasione, le isole di Animal Crossing New Horizons ospiteranno un nuovo evento speciale dalla durata limitata. Le celebrazioni prenderanno il via in data lunedì 18 maggio e si protrarranno per due settimane circa, sino alla giornata di domenica 31 maggio.

Durante l'evento dedicato alla Giornata Internazionale dei Musei, si aprirà una vera e propria Caccia al Timbro, ribattezzata per l'occasione "Stamp Rally". Ogni giocatore potrà riscattare una Carta Musei e decidere di dedicarsi alla visite di tutte le mostre disponibili nell'universo del variopinto titolo. Per tutti i turisti che avranno impiegato saggiamente il proprio tempo ampliando la propria conoscenza dell'ambiente e della cultura della propria isola potranno completare la collezione di timbri ed ottenere così una speciale ricompensa in-game, la cui natura non è tuttavia stata ancora svelata.



Nel frattempo, complice forse anche la difficile situazione internazionale, Animal Crossing: New Horizons ha registrato il miglior lancio digitale di sempre su di una console, con oltre cinque milioni di copie digital vendute.