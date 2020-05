Animal Crossing New Horizons: il glitch della duplicazione è stato eliminato

Dopo il lancio del gioco, l'incredibilmente vasta comunità di Animal Crossing New Horizons non c'ha messo molto tempo a scoprire dei modi per aggirare le limitazioni del gioco e approfittare in qualche modo di eventuali glitch.

Alcuni di essi, senza dubbio tra i più noti, permettevano di duplicare gli oggetti, consentendo quindi ai giocatori che ne facevano uso di ottenere risorse pressoché illimitate. Era il caso, ad esempio, del glitch che coinvolgeva i tavoli 4x4 e 2x1 e l'exploit della casella postale con il quale poteva essere manipolato l'auto-salvataggio. Ebbene, possiamo confermare che sono diventati entrambi un lontano ricordo. Nintendo li ha eliminati "silenziosamente" con la pubblicazione della patch 1.2.1 di qualche giorno fa, visto che le note si limitavano a menzionare sola dei vaghi bug fix. Potete facilmente immaginare la sorpresa degli utilizzatori abituali di questi trucchetti quando hanno scoperto che nessuno dei due funzionava più.

Animal Crossing New Horizons, intanto, continua a dominare la classifica delle vendite giapponese. Il simulatore di Nintendo è talmente popolare che è diventato un bersaglio della PETA (associazione che si batte per i diritti degli animali) che ha approfittato della giornata internazionale dei musei per indire una protesta in-game a discapito del povero Blatero.