Animal Crossing New Horizons è GOTY ai Famitsu Award: tutti i vincitori!

E anche dal Giappone arriva l'assegnazione degli ultimi premi relativi alla stagione videoludica del 2020. Le redazioni di Dengeki e Famitsu, magazine estremamente diffusi in Giappone, hanno unito le forze come ogni anno, per eleggere le migliori produzioni degli ultimi 12 mesi.

Tra le interessanti candidature ai GOTY 2020 di Dengeki e Famitsu, sono infine stati selezionati i titoli vincitori, ora annunciati dalle due redazioni. A trionfare come Gioco dell'Anno è stato infine l'inarrestabile Animal Crossing: New Horizons, con il life simulator di casa Nintendo che ha battuto la concorrenza rappresentata da Final Fantasy 7 Remake, Ghost of Tsushima, The Last of Us: Parte II e Sakuna: Of Rice and Ruin. Di seguito, vi riportiamo le produzioni che hanno trionfato per ogni categoria:

Miglior Nuova IP : Sakuna: Of Rice and Ruin;

: Sakuna: Of Rice and Ruin; Miglior Gioco eSport : Apex Legends;

: Apex Legends; Miglior Indie : Sakuna: Of Rice and Ruin;

: Sakuna: Of Rice and Ruin; Miglior Gioco Online : Final Fantasy XIV;

: Final Fantasy XIV; Premio Speciale Famitsu Dengeki : Genshin Impact / Momotaro Dentetsu: Showa Heisei Reiwa mo Teiban;

: Genshin Impact / Momotaro Dentetsu: Showa Heisei Reiwa mo Teiban; Miglior Interprete : Daisuke Tsuji (Jin Sakai, Ghost of Tsushima);

: Daisuke Tsuji (Jin Sakai, Ghost of Tsushima); Miglior Doppiaggio : Takahiro Sakurai (Cloud Strife, Final Fantasy VII Remake);

: Takahiro Sakurai (Cloud Strife, Final Fantasy VII Remake); Miglior Personaggio : Jin Sakai, Ghost of Tsushima;

: Jin Sakai, Ghost of Tsushima; Miglior Grafica : Ghost of Tsushima;

: Ghost of Tsushima; Miglior Colonna Sonora : Final Fantasy VII Remake;

: Final Fantasy VII Remake; Miglior Sceneggiatura : The Last of Us Part II;

: The Last of Us Part II; Miglior RPG : Final Fantasy VII Remake;

: Final Fantasy VII Remake; Miglior Adventure Game : Altdeus: Beyond Chronos;

: Altdeus: Beyond Chronos; Miglior Action Game : Sakuna: Of Rice and Ruin

: Sakuna: Of Rice and Ruin Miglior Action-Adventure : Ghost of Tsushima;

: Ghost of Tsushima; Miglior Sviluppatore : Sucker Punch (Ghost of Tsushima) / Nintendo (Animal Crossing: New Horizons);

: Sucker Punch (Ghost of Tsushima) / Nintendo (Animal Crossing: New Horizons); Gioco dell'Anno: Animal Crossing: New Horizons;

Oltre ad Animal Crossing: New Horizons, i premi nipponici hanno attribuito numerose vittorie ae all'interessante fusione tra simulazione agricola e avventura action prodotta dal team indipendente di: ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Sakuna: of Rice and Ruin