Animal Crossing New Horizons guida la classifica inglese, torna primo a un anno dal lancio

Lanciato poco più di dodici mesi fa, nelle prime settimane di quella che sarebbe poi diventata una pandemia globale, Animal Crossing New Horizons torna ad occupare la prima posizione della classifica UK relativa al solo mercato retail.

Animal Crossing New Horizons ha venduto oltre un milione di copie fisiche nel Regno Unito, traguardo importante che condivide con FIFA, gioco che occupa ora la seconda posizione della classifica, al terzo posto Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch. Non ci sono nuovi giochi in classifica e in generale le vendite retail sono calate del 28% rispetto alla scorsa settimana.

Classifica Videogiochi UK 12 aprile 2021

Animal Crossing New Horizons FIFA 21 Mario Kart 8 Deluxe Super Mario 3D World + Bowser's Fury Minecraft Nintendo Switch Edition Monster Hunter Rise Grand Theft Auto 5 Call of Duty Black Ops Cold War Ring Fit Adventure Assassin's Creed Valhalla

Monster Hunter Rise scende in sesta posizione con un calo vendite del 56% su base settimanale, Outriders esce dalla Top 10 e occupa ora la posizione numero 16 registrando un calo vendite del 74% rispetto alla settimana di debutto. L'assenza di nuove uscite di rilievo sul mercato tradizionale si ripercuote ovviamente anche sulle classifiche, dove troviamo pochissime novità di rilievo con la sola eccezione di Monster Hunter Rise, le altre posizioni sono occupate da titoli già usciti da tempo.