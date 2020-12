Animal Crossing New Horizons: guida all'evento del Giorno dei Giocattoli

Anche quest’anno il Natale è finalmente arrivato, e come per tutti gli altri periodi dell’anno anche sulla vostra isola in Animal Crossing: New Horizons potete assaporare l’atmosfera natalizia e di fine anno, grazie alla neve che cosparge il terreno (sempre che vi troviate nell’emisfero settentrionale) e ai cedri decorati con le luci di Natale.

Il giorno 24 dicembre, la vigilia di Natale, avrà inizio un particolare evento, chiamato il Giorno dei Giocattoli: durante l’evento farete la conoscenza di un nuovo personaggio, chiamato Jingle, una renna che vi chiederà di aiutarla a consegnare alcuni regali a tutti gli altri abitanti dell’isola, facendo così le veci di Babbo Natale. In cambio dell’aiuto fornito a Jingle, il quale vi fornirà i regali da consegnare agli abitanti, potrete ottenere una serie di oggetti speciali a tema natalizio, che potrete tenere anche per il resto dell’anno.

Prima di addentrarci nella nostra guida, vi ricordiamo che per poter accedere all'evento del Giorno dei Giocattoli dovrete collegare la vostra Nintendo Switch ad Internet, in modo da poter scaricare l’aggiornamento alla versione 1.6.0c del gioco. Nel caso in cui l’aggiornamento non dovesse avviarsi automaticamente, vi basterà premere il tasto - all’interno del menu Home della console per aprire la schermata dove troverete anche l’opzione relativa agli aggiornamenti software: una volta qui potrete avviare manualmente l’update.

Prima parte

Dopo aver fatto la conoscenza di Jingle per la prima volta, e aver accettato di aiutarla, scoprirete che la renna ha terminato la carta per i regali che deve consegnare entro la fine della giornata. Il vostro primo compito, quindi, sarà quello di portargliene un po’ (in particolare 3 pezzi): Jingle vi fornirà infatti uno schema per crearla, che richiede 1 decorazione rossa, 1 decorazione blu e 1 decorazione dorata per essere completato. Le decorazioni dei tre colori diversi possono essere recuperate scuotendo vigorosamente gli alberi di cedro decorati con le luci natalizie.

Completando questa prima, semplice missione Jingle vi fornirà il Set di Calze Jingle: appendendo questo oggetto all’interno della vostra abitazione virtuale entro la fine dell’evento, e interagendo con esso a partire dalla giornata di Natale, potrete ottenere una Foto di Jingle.

Seconda parte

Dopo aver aiutato Jingle a trovare la carta per regali necessaria a completare gli ultimi pacchetti, vi verrà chiesto di aiutare la renna a consegnare casa per casa i regali ai diversi abitanti dell’isola. Se accetterete, Jingle vi assegnerà un intero sacco di regali, e avrete tempo fino alle 5 del mattino successivo per completare la missione, altrimenti il sacco sparirà e non potrete più ottenere le ricompense.

Durante la fase di consegna potrebbe capitarvi di non trovare alcuni degli abitanti dell’isola, né in giro né in casa loro, e non essere quindi in grado di consegnare il loro regalo: in tal caso, tuttavia, non disperate, poiché Jingle avrà cura di consegnare i regali di questi abitanti in prima persona, senza per questo penalizzarvi in alcun modo.

A seconda della quantità di regali che sarete riusciti a consegnare prima del termine dell’evento, Jingle vi ricompenserà con diversi oggetti: in particolare, al completamente della prima metà delle consegne otterrete uno schema per il Mucchio di Regali, mentre portando a termine tutte le consegne (al netto degli abitanti non trovati) Jingle vi regalerà uno schema per la Slitta Giorno dei Giocattoli. In aggiunta a questi due schemi, ogni abitante a cui consegnerete un regalo vi ricompenserà dandovi a sua volta un pacchetto contenente un giocattolo.