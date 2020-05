Animal Crossing New Horizons: guida ai Fiori Ibridi, tutte le combinazioni di colori

Dopo avervi spiegato come trovare tutti i tipi di frutta, in questa mini-guida di Animal Crossing: New Horizons vi mostriamo come creare i fiori ibridi, mostrandovi come combinare tutti i colori per ottenerne di nuovi.

Per ogni tipologia di fiori (gigli, rose, cosmee, crisantemi, anenomi, tulipani, giancinti, viole) esistono diverse varianti di colore. Alcuni colori saranno direttamente disponibili in natura, altri invece possono essere ottenuti solo effettuando gli incroci dei fiori ibridi. Vediamo come fare.

Come creare i Fiori Ibridi in Animal Crossing: New Horizons

I fiori ibridi possono essere creati piantando insieme due semi alla volta. Nella fattispecie è possibile combinare due semi della stessa pianta, ma di colore diverso. In questo modo potrete combinare i vari colori per ottenerne di nuovi e inediti. Vediamo insieme tutte le combinazioni.

Tutti i colori dei Fiori di Animal Crossing: New Horizons

Di seguito elenchiamo tutti i colori che è possibile ottenere con i fiori ibridi:

Gigli

Rosso + Rosso = Nero

Giallo + Rosso = Arancione

Rosso + Bianco = Rosa

Rose

Rosso + Rosso = Nero

Rosso + Bianco = Rosa

Giallo + Rosso = Arancione

Bianco + Bianco = Viola

Viola + Rosso = Rosa ibrido

Rosa ibrido + Giallo = Rosso ibrido

Rosso ibrido + Rosso ibrido = Blu

Rose nere innaffiate con annaffiatoio d'oro = Rose d'oro

Crisantemi

Bianco + Rosso = Giallo

Bianco + Bianco = Viola

Rosso + Giallo = Giallo ibrido

Giallo ibrido + Giallo ibrido = Viola ibrido

Viola ibrido + Viola ibrido = Verde

Viole

Bianco + Bianco = Blu

Giallo + Rosso = Arancione

Rosso + Blu = Rosso ibrido

Rosso ibrido + Rosso ibrido = Viola ibrido

Anenomi

Arancione + Rosso = Rosa

Bianco + Bianco = Blu

Rosa + Blu = Rosso ibrido

Rosso ibrido + Rosso ibrido = Viola

Giacinti

Rosso + Bianco = Rosa

Bianco + Bianco = Blu

Rosso + Giallo = Arancione

Arancione + Arancione = Viola

Cosmee

Giallo + Rosso = Arancione

Rosso + Bianco = Rosa

Arancione + Arancione = Nero

Tulipani

Rosso + Rosso = Nero

Rosso + Giallo = Arancione

Rosso + Bianco = Rosa

Arancione + Arancione = Viola

Seguendo le indicazioni riportate nella lista, dunque, sarete in grado di ottenere tutti i fiori di tutti i colori presenti in Animal Crossing: New Horizons. Un vero toccasana per tutti i pollici verdi del nuovo life simulatori di Nintendo, che in questo modo potranno decorare la loro isola con un tocco di colore dal grande colpo d'occhio!

Parlando invece di musica, sapevate che è possibile sbloccare tre canzoni segrete di KK Slider?