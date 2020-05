Animal Crossing New Horizons: guida alla Giornata Internazionale dei Musei

Dal 18 al 31 maggio i giocatori di Animal Crossing: New Horizons possono partecipare alla Giornata Internazionale dei Musei. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenere tutti i timbri, in modo da ottenere tutte le ricompense dell'evento.

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, Blatero ha organizzato una raccolta di timbri con la quale è possibile ottenere diverse ricompense. Ricordiamo che l'evento sarà disponibili solo fino al 31 maggio, quindi se volete approfittarne affrettatevi prima che sia troppo tardi! Ecco tutto quello che c'è da sapere per ottenere tutti i timbri e ricevere le ricompense.

Come ottenere i timbri e le ricompense della Giornata Internazionale dei Musei

Le esposizioni di pesci, insetti e fossili dispongono ciascuna di tre postazioni di timbri. È sufficiente trovare tali postazioni e ottenere i timbri necessari per poi ottenere un premio. Vi attendono tre ricompense uniche, una per ogni esposizione in cui otterrete tutti i timbri!

Per ottenere i timbri, dunque, non vi resta che entrare nelle varie sale del museo e interagire con le postazioni dei timbri. Di seguito elenchiamo i timbri che è possibile ottenere all'interno di ogni sala:

Timbri della sala dei pesci

Mare ghiacciato

Lo stagno

Le sorgenti

Dopo aver ottenuto i tre timbri dell'esposizione dei pesci, tornate da Blatero per ricevere in ricompensa la Placca pesce.

Timbri della sala degli insetti

Panchina silenziosa

Stradina ombreggiata

Albero gigante

Dopo aver ottenuto i tre timbri dell'esposizione degli insetti, tornate da Blatero per ricevere in ricompensa la Placca insetto.

Timbri della sala dei fossili

Sinapsidi

Pletosauri

Rettili acquatici

Dopo aver ottenuto i tre timbri dell'esposizione dei fossili, tornate da Blatero per ricevere in ricompensa la Placca fossile.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire dove trovare tutti i timbri all'interno del museo, in modo da ricevere le tre ricompense della Giornata Internazionale dei Musei, non vi resta che dare un'occhiata al video riportato in cima.

A proposito del museo di Blatero, con l'occasione ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come riconoscere le opere false vendute da Volpolo.