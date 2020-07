Animal Crossing New Horizons: guida a insetti, pesci e creature marine di agosto

Come avviene ormai ogni mese, anche ad agosto Animal Crossing New Horizons si aggiorna con un update gratuito che introduce una serie di nuove creature che possono essere catturate in giro per la propria isola. Scopriamo insieme l'elenco completo di insetti, pesci e creature marine che potranno essere trovati nei prossimi giorni.

Emisfero settentrionale

Insetti

Locusta migratoria

Posizione: a terra

Ora: dalle 8:00 alle 19:00

Valore di vendita: 600 stelline

Locusta

Posizione: a terra

Ora: dalle 8:00 alle 19:00

Valore di vendita: 160 stelline

Cicala sputacchina

Posizione: sugli alberi

Ora: dalle 8:00 alle 17:00

Valore di vendita: 400 stelline

Pesci

Apalone ferox

Dimensione dell'ombra nell'acqua: grande

Posizione: fiume

Ora: dalle 16:00 alle 9:00

Valore di vendita: 3.750 stelline

Murena

Dimensione dell'ombra nell'acqua: media

Posizione: mare

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 2.000 stelline

Razza

Dimensione dell'ombra nell'acqua: molto grande

Posizione: mare

Ora: dalle 4:00 alle 21:00

Valore di vendita: 3.000 stelline

Creature marine

Verme Piatto

Dimensione dell'ombra nell'acqua: piccola

Ora: dalle 16:00 alle 9:00

Valore di vendita: 700 stelline

Emisfero meridionale

Insetti

Cicindela

Posizione: a terra

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 1.500 stelline

