Animal Crossing New Horizons: guida agli Insetti, dove e quando catturarli

L'ecosistema di Animal Crossing New Horizons è popolato da moltissimi insetti. In questa mini-guida vedremo come catturarli tutti, dicendovi tutto quello che c'è da sapere per individuarli: vi spieghiamo quando, dove e come trovarli, indicando anche il loro prezzo di vendita.

Gli insetti di Animal Crossing New Horizons hanno diverse utilità. Potete venderli (alcuni anche a cifre molto interessanti), donarli al museo e agli abitanti, esporli nella vostra casa come mobilio. Molto semplicemente, potreste divertirvi a collezionarli tutti durante le fasi esplorative.

Come catturare gli insetti in Animal Crossing New Horizons

Per prendere un insetto, avvicinatevi ad esso e premete il pulsante A per catturarlo con il vostro retino. Nel gioco è possibile usare il banco da lavoro per potenziare il retino, rendendolo più resistente e duraturo. In realtà tutti i retini offrono la stessa probabilità di catturare gli insetti. L'unica differenza tra un retino e l'altro consiste nella quantità di volte che può essere utilizzato prima della rottura.

In Animal Crossing: New Horizons esistono la bellezza di 80 esemplari di insetti. Come fare a trovarli e catturarli tutti? Ogni insetto vive in una particolare tipologia di ambiente, e può essere avvistato solo in un particolare periodo dell'anno e a una certa ora. Di seguito vi daremo tutte le indicazioni necessarie per trovali.

La lista di tutti gli insetti di Animal Crossing New Horizons

Nota Bene - alcuni nomi degli insetti potrebbero variare da quanto riportato, la lista vuole essere il più esaustiva possibile ma allo stato attuale non è semplice riuscire a stilare elenchi completi, considerando l'uscita piuttosto recente del gioco. Continueremo comunque a monitorare la situazione e aggiorneremo la guida non appena possibile, per questo aspettiamo anche i vostri suggerimenti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.



Farfalla Comune

Quando: settembre-giugno (emisfero nord), marzo-dicembre (emisfero sud)

Dove: nei fiori

Orario: 04:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 160 stelline



Farfalla Gialla

Quando: marzo-ottobre (emisfero nord), marzo-dicembre (emisfero sud)

Dove: in volo

Orario: 04:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 160 stelline



Farfalla Tigre

Quando: marzo-settembre (emisfero nord), settembre-marzo (emisfero sud)

Dove: in volo

Orario: 04:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 240 stelline



Farfalla Vanessa Io

Quando: marzo-giugno (emisfero nord), settembre-dicembre (emisfero sud)

Dove: sui fiori viola, neri e blu

Orario: 04:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 2.500 stelline



Moscone Comune

Quando: aprile-agosto (emisfero nord), ottobre-febbraio (emisfero sud)

Dove: in volo

Orario: 04:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 300 stelline



Farfalla Carta di Riso

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: in volo

Orario: 08:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 1.000 stelline



Grande Imperatore Viola

Quando: maggio-agosto (emisfero nord), novembre-febbraio (emisfero sud)

Dove: in volo

Orario: 04:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 3.000 stelline



Farfalla Monarca

Quando: settembre-novembre (emisfero nord), marzo-maggio (emisfero sud)

Dove: in volo

Orario: 04:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 140 stelline



Farfalla Imperatrice

Quando: dicembre-marzo, giugno-settembre (emisfero nord), gennaio- marzo, giugno-settembre, dicembre (emisfero sud)

Dove: in volo

Orario: 17:00- 08:00

Prezzo di vendita: 4.000 stelline



Farfalla Agrias

Quando: aprile-settembre (emisfero nord), ottobre-marzo (emisfero sud)

Dove: in volo

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 3.000 stelline



Farfalla di Rajah Brooke

Quando: dicembre-febbraio, aprile-settembre (emisfero nord), giugno-agosto, ottobre-marzo (emisfero sud)

Dove: sui fiori viola, neri e blu

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 2.500 stelline



Farfalla della Regina Alexandra

Quando: maggio-settembre (emisfero nord), novembre-aprile (emisfero sud)

Dove: in volo

Orario: 08:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 4.000 stelline



Falena

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: vicino alle luci

Orario: 19:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 130 stelline



Falena Atlas

Quando: aprile-settembre (emisfero nord), ottobre-marzo (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: 19:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 3.000 stelline



Falena del tramonto del Madagascar

Quando: aprile-settembre (emisfero nord), ottobre-marzo (emisfero sud)

Dove: in volo

Orario: 08:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 2.500 stelline



Locusta Lunga

Quando: aprile-novembre (emisfero nord), ottobre-maggio (emisfero sud)

Dove: sull'erba

Orario: 08:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 200 stelline



Locusta Migratoria

Quando: agosto-novembre (emisfero nord), febbraio-maggio (emisfero sud)

Dove: sull'erba

Orario: 08:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 600 stelline



Cavalletta di riso

Quando: agosto-novembre (emisfero nord), febbraio-maggio (emisfero sud)

Dove: sull'erba

Orario: 08:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 160 stelline



Cavalletta

Quando: luglio-settembre (emisfero nord), gennaio-marzo (emisfero sud)

Dove: sull'erba

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 160 stelline



Grillo

Quando: settembre-novembre (emisfero nord), marzo-maggio (emisfero sud)

Dove: sull'erba

Orario: 17:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 130 stelline



Grillo Campana

Quando: settembre-ottobre (emisfero nord), marzo-aprile (emisfero sud)

Dove: sull'erba

Orario: 17:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 430 stelline



Mantide

Quando: marzo-novembre (emisfero nord), settembre-aprile (emisfero sud)

Dove: sui fiori

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 430 stelline



Mantide Orchidea

Quando: marzo-novembre (emisfero nord), settembre-maggio (emisfero sud)

Dove: sui fiori

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 2.400 stelline



Ape Operaia

Quando: marzo-luglio (emisfero nord), settembre-gennaio (emisfero sud)

Dove: sui fiori

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 200 stelline



Vespa

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: scuotendo gli alberi

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 2.500 stelline



Cicala Marrone

Quando: luglio-agosto (emisfero nord), gennaio-febbraio (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 250 stelline



Cicala Robusta

Quando: luglio-agosto (emisfero nord), gennaio-febbraio (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 300 stelline



Cicala Gigante

Quando: luglio-agosto (emisfero nord), gennaio-febbraio (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 500 stelline



Cicala Camminatrice

Quando: agosto-settembre (emisfero nord), febbraio-marzo (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: 08:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 400 stelline



Cicala Serale

Quando: luglio-agosto (emisfero nord), gennaio-febbraio (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: 04:00- 19:00

Prezzo di vendita: 550 stelline



Guscio di Cicala

Quando: luglio-agosto (emisfero nord), gennaio-febbraio (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 10 stelline



Libelulla Rossa

Quando: settembre-ottobre (emisfero nord), marzo-aprile (emisfero sud)

Dove: in volo

Orario: 08:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 180 stelline



Libellula Darner

Quando: aprile-ottobre (emisfero nord), ottobre-aprile (emisfero sud)

Dove: in volo

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 230 stelline



Libellula Bendata

Quando: maggio-ottobre (emisfero nord), novembre-aprile (emisfero sud)

Dove: in volo

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 4.500 stelline



Zigottero

Quando: novembre-febbraio (emisfero nord), maggio-agosto (emisfero sud)

Dove: in volo

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 500 stelline



Lucciola

Quando: giugno (emisfero nord), dicembre (emisfero sud)

Dove: sulle acque dolci

Orario: 19:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 300 stelline



Grillo Talpa

Quando: novembre-maggio (emisfero nord), maggio-novembre (emisfero sud)

Dove: sottoterra

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 500 stelline



Gerridi

Quando: maggio-settembre (emisfero nord), novembre-marzo (emisfero sud)

Dove: sui fiumi

Orario: 08:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 130 stelline



Scarabeo Subacqueo

Quando: maggio-settembre (emisfero nord), novembre-marzo (emisfero sud)

Dove: sui fiumi

Orario: 08:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 800 stelline



Scarabeo Gigante Acquatico

Quando: aprile-settembre (emisfero nord), gennaio-marzo, ottobre-dicembre (emisfero sud)

Dove: su stagni e fiumi

Orario: 19:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 2.000 stelline



Cimice

Quando: marzo-ottobre (emisfero nord), settembre-aprile (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 120 stelline



Catacanthus

Quando: marzo-ottobre (emisfero nord), settembre-aprile (emisfero sud)

Dove: sui fiori

Orario: 19:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 1.000 stelline



Coccinella

Quando: marzo-giugno, ottobre (emisfero nord), aprile, settembre-dicembre (emisfero sud)

Dove: sui fiori

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 200 stelline



Scarabeo Tigre

Quando: febbraio-ottobre (emisfero nord), settembre-marzo (emisfero sud)

Dove: in volo

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 1.500 stelline



Scarabeo Gioiello

Quando: aprile-agosto (emisfero nord), ottobre-febbraio (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 2.400 stelline



Scarabeo dalle Lunghe Corna

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: sui ceppi d'albero

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 350 stelline



Scarabeo Rosalia Batesi

Quando: maggio-settembre (emisfero nord), novembre-marzo (emisfero sud)

Dove: sui ceppi d'albero

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 3.000 stelline



Scarabeo Tonchio Blu

Quando: luglio-agosto (emisfero nord), gennaio-febbraio (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 800 stelline



Scarabeo Violino

Quando: maggio-giugno, settembre-novembre (emisfero nord), marzo-maggio, novembre-dicembre (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 450 stelline



Scarabeo Stercorario

Quando: dicembre-febbraio (emisfero nord), giugno-agosto (emisfero sud)

Dove: sul terreno

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 3.000 stelline

Scarabeo Stercorario Noioso

Quando: luglio-settembre (emisfero nord), gennaio-marzo (emisfero sud)

Dove: sul terreno

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 300 stelline



Scarabeo

Quando: luglio-agosto (emisfero nord), gennaio-febbraio (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: 23:00 - 20:00

Prezzo di vendita: 10.000 stelline



Scarabeo Verde

Quando: giugno-agosto (emisfero nord), dicembre-febbraio (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 200 stelline



Scarabeo Golia

Quando: giugno-settembre (emisfero nord), dicembre-aprile (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: 17:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 8.000 stelline



Coleottero

Quando: luglio-agosto (emisfero nord), gennaio-febbraio (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 2.000 stelline



Coleottero Miyama

Quando: luglio-agosto (emisfero nord), gennaio-febbraio (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 1.000 stelline



Coleottero Gigante

Quando: luglio-agosto (emisfero nord), gennaio-febbraio (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: 23:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 10.000 stelline



Coleottero Arcobaleno

Quando: giugno-settembre (emisfero nord), dicembre-marzo (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: 19:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 6.000 stelline



Coleottero Cyclommatus

Quando: luglio-agosto (emisfero nord), gennaio-febbraio (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: 17:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 8.000 stelline



Coleottero Dorato

Quando: luglio-agosto (emisfero nord), gennaio-febbraio (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: 17:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 12.000 stelline



Coleottero Giraffa

Quando: luglio-agosto (emisfero nord), gennaio-febbraio (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: 17:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 12.000 stelline



Coleottero Dinastico

Quando: luglio-agosto (emisfero nord), gennaio-febbraio (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: 17:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 1.350 stelline



Coleottero Atlas

Quando: luglio-agosto (emisfero nord), gennaio-febbraio (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: 17:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 8.000 stelline



Coleottero Elefante

Quando: luglio-agosto (emisfero nord), gennaio-febbraio (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: 17:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 8.000 stelline



Coleottero Ercole

Quando: luglio-agosto (emisfero nord), gennaio-febbraio (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: 17:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 12.000 stelline



Insetto Stecco

Quando: luglio-novembre (emisfero nord), gennaio-maggio (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: 04:00 - 08:00, 17:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 600 stelline



Insetto Foglia

Quando: luglio-settembre (emisfero nord), gennaio-marzo (emisfero sud)

Dove: sotto gli alberi

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 600 stelline



Baco dal fodero

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: sugli alberi

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 600 stelline



Formica

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: su rape marce e frutta

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 80 stelline



Paguro

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: sulla spiaggia

Orario: 19:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 1.000 stelline



Ligia Exotica

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: sugli scogli

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 200 stelline



Mosca

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: su cibo marcio e immondizia

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 60 stelline



Zanzara

Quando: giugno-settembre (emisfero nord), dicembre-marzo (emisfero sud)

Dove: in volo

Orario: 17:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 130 stelline



Pulce

Quando: aprile-novembre (emisfero nord), ottobre-maggio (emisfero sud)

Dove: sugli abitanti infestati

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 70 stelline



Lumaca

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: sopra le rocce nei giorni di pioggia

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 250 stelline



Porcellino di Terra

Quando: settembre-giugno (emisfero nord), marzo-dicembre (emisfero sud)

Dove: colpendo le rocce

Orario: 23:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 250 stelline



Centopiedi

Quando: settembre-giugno (emisfero nord), marzo-dicembre (emisfero sud)

Dove: colpendo le rocce

Orario: 17:00 - 23:00

Prezzo di vendita: 300 stelline



Ragno

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: scuotendo gli alberi

Orario: 19:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 480 stelline



Tarantola

Quando: novembre-aprile (emisfero nord), maggio-ottobre (emisfero sud)

Dove: sul terreno

Orario: 19:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 8.000 stelline



Scorpione

Quando: maggio-ottobre (emisfero nord), novembre-aprile (emisfero sud)

Dove: sul terreno

Orario: 19:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 8.000 stelline

Seguendo le indicazioni riportate sulla lista, dunque, sarete in grado di rintracciare ogni tipologia di insetto presente nel mondo di Animal Crossing: New Horizons, sia che vi troviate sia nell'emisfero nord che in quello sud. Dovendovi preparare per andare a caccia di insetti, se non lo avete già fatto assicuratevi di espandere il vostro inventario, in modo da avere abbastanza spazio nelle vostre tasche.



Se avete bisogno di altri consigli utili per il nuovo life simulator di Nintendo, non dimenticate di consultare la nostra guida di Animal Crossing New Horizons, con consigli e suggerimenti utili per vivere al meglio nell'isola.