Animal Crossing New Horizons: Guida ai Pesci, dove e quando pescarli

Dopo avervi spiegato come catturare tutti gli insetti, in questa mini-guida di Animal Crossing New Horizons vi spieghiamo dove e quando è possibile pescare tutti e 80 i pesci presenti nel nuovo gestionale di Nintendo.

In Animal Crossing: New Horizons esistono la bellezza di 80 esemplari di pesci. Come fare a ottenerli tutti? Ogni pesce può essere pescato solo in un particolare punto di pesca (mare, stagno, fiume ecc.), e può essere avvistato solo in un particolare periodo dell'anno e a una certa ora. Di seguito vi daremo tutte le indicazioni necessarie per trovali.

La lista di tutti i pesci di di Animal Crossing New Horizons

Nota Bene - alcuni nomi dei pesci potrebbero variare da quanto riportato, la lista vuole essere il più esaustiva possibile ma allo stato attuale non è semplice risalire a tutti i nomi originali, considerando l'uscita piuttosto recente del gioco. Continueremo comunque a monitorare la situazione e aggiorneremo la guida non appena possibile, per questo aspettiamo anche i vostri suggerimenti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Rodeo

Quando: novembre-marzo (emisfero nord), maggio-settembre (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 900 stelline

Cavedano Pallido

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 160 stelline

Carassio

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 160 stelline

Cavedano

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 240 stelline

Carpa

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: stagno

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 300 stelline

Carpa Koi

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: stagno

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 4.000 stelline

Pesce Rosso

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: stagno

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 1.300 stelline

Pesce dagli occhi a palla

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: stagno

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 1.300 stelline

Ranchu

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: stagno

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 4.500 stelline

Killifish

Quando: aprile-agosto (emisfero nord), ottobre-febbraio (emisfero sud)

Dove: stagno

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 300 stelline

Gambero

Quando: aprile-settembre (emisfero nord), ottobre-marzo (emisfero sud)

Dove: stagno

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 200 stelline

Tartaruga con guscio molle

Quando: agosto-settembre (emisfero nord), febbraio-marzo (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 3.750 stelline

Tartaruga Azzannatrice

Quando: aprile-ottobre (emisfero nord), ottobre-aprile (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: 21:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 5.000 stelline

Girino

Quando: marzo-luglio (emisfero nord), settembre-gennaio (emisfero sud)

Dove: stagno

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 100 stelline

Rana

Quando: maggio-agosto (emisfero nord), novembre-febbraio (emisfero sud)

Dove: stagno

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 120 stelline

Ghiozzo

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 400 stelline

Loach

Quando: marzo-maggio (emisfero nord), settembre-novembre (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 400 stelline

Pesce Gatto

Quando: maggio-ottobre (emisfero nord), novembre-aprile (emisfero sud)

Dove: stagno

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 800 stelline

Testa di Serpente Gigante

Quando: giugno-agosto (emisfero nord), dicembre-febbraio (emisfero sud)

Dove: stagno

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 5.500 stelline

Orata

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 180 stelline

Pertica Gialla

Quando: ottobre-marzo (emisfero nord), aprile-settembre (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 300 stelline

Persico

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 400 stelline

Tilapia

Quando: giugno-ottobre (emisfero nord), dicembre-aprile (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 800 stelline

Luccio

Quando: settembre-dicembre (emisfero nord), marzo-giugno (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 1.800 stelline

Pesciolino di Stagno

Quando: dicembre-febbraio (emisfero nord), giugno-agosto (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 500 stelline

Ayu

Quando: luglio-settembre (emisfero nord), dicembre-marzo (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 900 stelline

Salmone Ciliegio

Quando: marzo-giugno, settembre-novembre (emisfero nord), marzo-maggio, settembre-dicembre (emisfero sud)

Dove: scogliera del fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 1.000 stelline

Salmerino Alpino

Quando: marzo-giugno, settembre-novembre (emisfero nord), marzo-maggio, settembre-dicembre (emisfero sud)

Dove: scogliera del fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 3.800 stelline

Trota dorata

Quando: marzo-maggio, settembre-novembre (emisfero nord), settembre-novembre, marzo-maggio (emisfero sud)

Dove: scogliera del fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 15.000 stelline

Taimen

Quando: dicembre-marzo (emisfero nord), giugno-settembre (emisfero sud)

Dove: scogliera del fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 15.000 stelline

Salmone

Quando: settembre (emisfero nord), marzo (emisfero sud)

Dove: foce del fiume

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 700 stelline

Salmone Reale

Quando: settembre (emisfero nord), marzo (emisfero sud)

Dove: foce del fiume

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 1.800 stelline

Granchio del Guanto

Quando: settembre-novembre (emisfero nord), marzo-maggio (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 2.000 stelline

Guppy

Quando: aprile-novembre (emisfero nord), ottobre-maggio (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 1.300 stelline

Garra rufa

Quando: maggio-settembre (emisfero nord), novembre-marzo (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 1.500 stelline

Squatina

Quando: maggio-ottobre (emisfero nord), novembre-aprile (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 3.000 stelline

Betta

Quando: maggio-ottobre (emisfero nord), novembre-marzo (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 2.500 stelline

Neon

Quando: aprile-novembre (emisfero nord), ottobre-maggio (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 500 stelline

Pesce Arcobaleno

Quando: maggio-ottobre (emisfero nord), novembre-aprile (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 800 stelline

Piranha

Quando: giugno-settembre (emisfero nord), dicembre-marzo (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: 09:00 - 16:00, 21:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 2.500 stelline

Arowana

Quando: giugno-settembre (emisfero nord), dicembre-marzo (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 10.000 stelline

Corifena

Quando: giugno-settembre (emisfero nord), dicembre-marzo (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: 04:00 - 21:00

Prezzo di vendita: 15.000 stelline

Pesce Lancia

Quando: giugno-settembre (emisfero nord), dicembre-marzo (emisfero sud)

Dove: stagno

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 6.000 stelline

Piracucù

Quando: giugno-settembre (emisfero nord), dicembre-aprile (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 10.000 stelline

Bichir

Quando: giugno-settembre (emisfero nord), dicembre-marzo (emisfero sud)

Dove: fiume

Orario: 21:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 4.000 stelline

Storione

Quando: settembre-marzo (emisfero nord), marzo-settembre (emisfero sud)

Dove: foce del fiume

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 10.000 stelline

Farfalla di mare

Quando: dicembre-marzo (emisfero nord), giugno-settembre (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 1.000 stelline

Cavalluccio marino

Quando: aprile-novembre (emisfero nord), ottobre-maggio (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 1.100 stelline

Pesce Pagliaccio

Quando: aprile-settembre (emisfero nord), ottobre-marzo (emisfero sud)

Dove: oceano

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 650 stelline

Pesce Chirurgo

Quando: aprile-settembre (emisfero nord), ottobre-marzo (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 1.000 stelline

Pesce Farfalla

Quando: aprile-settembre (emisfero nord), ottobre-marzo (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 1.000 stelline

Pesce Napoleone

Quando: luglio-agosto (emisfero nord), gennaio-febbraio (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: 04:00 - 21:00

Prezzo di vendita: 10.000 stelline

Leone Zebrato

Quando: aprile-novembre (emisfero nord), ottobre-maggio (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 500 stelline

Pesce Spugna

Quando: novembre-febbraio (emisfero nord), maggio-agosto (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: 21:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 5.000 stelline

Pesce Palla

Quando: luglio-settembre (emisfero nord), gennaio-marzo (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 250 stelline

Acciuga

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: 04:00 - 21:00

Prezzo di vendita: 200 stelline

Sugarello

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 150 stelline

Ishidai

Quando: marzo-novembre (emisfero nord), settembre-maggio (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 5.000 stelline

Spigola

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 400 stelline

Lutiano rosso

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 3.000 stelline

Limanda

Quando: ottobre-aprile (emisfero nord), agosto-ottobre (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 300 stelline

Sogliola

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 800 stelline

Calamaro

Quando: dicembre-agosto (emisfero nord), giugno-febbraio (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 500 stelline

Murena

Quando: agosto-ottobre (emisfero nord), febbraio-aprile (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 2.000 stelline

Murena a nastro

Quando: giugno-ottobre (emisfero nord), dicembre-aprile (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 600 stelline

Tonno

Quando: novembre-aprile (emisfero nord), maggio-ottobre (emisfero sud)

Dove: molo

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 7.000 stelline

Marlin Blu

Quando: novembre-aprile, luglio-settembre (emisfero nord), gennaio-marzo, maggio-ottobre (emisfero sud)

Dove: molo

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 10.000 stelline

Carango Gigante

Quando: maggio-settembre (emisfero nord), novembre-marzo (emisfero sud)

Dove: molo

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 4.500 stelline

Lampuga

Quando: maggio-ottobre (emisfero nord), novembre-aprile (emisfero sud)

Dove: molo

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 6.000 stelline

Pesce Luna

Quando: luglio-settembre (emisfero nord), gennaio-marzo (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: 04:00 - 21:00

Prezzo di vendita: 4.000 stelline

Manta

Quando: agosto-novembre (emisfero nord), febbraio-maggio (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: 04:00 - 21:00

Prezzo di vendita: 3.000 stelline

Pristiophoridae

Quando: giugno-settembre (emisfero nord), dicembre-marzo (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 12.000 stelline

Squalo Martello

Quando: giugno-settembre (emisfero nord), dicembre-marzo (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 8.000 stelline

Grande Squalo Bianco

Quando: giugno-settembre (emisfero nord), dicembre-marzo (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 15.000 stelline

Squalo Balena

Quando: giugno-settembre (emisfero nord), dicembre-marzo (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 13.000 stelline

Pesce Ventosa

Quando: giugno-settembre (emisfero nord), dicembre-marzo (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 1.500 stelline

Pesce Calcio

Quando: novembre-marzo (emisfero nord), maggio-settembre (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 2.500 stelline

Pesce Remo

Quando: dicembre-maggio (emisfero nord), giugno-novembre (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 9.000 stelline

Pesce Spettrale

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: mare

Orario: 21:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 15.000 stelline

Celacanto

Quando: tutti i mesi (emisfero nord), tutti i mesi (emisfero sud)

Dove: mare (giorni piovosi)

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 15.000 stelline



Seguendo le indicazioni riportate nella lista, dunque, sarete in grado di rintracciare ogni tipologia di pesce presente in Animal Crossing: New Horizons, sia che vi troviate sia nell'emisfero nord che in quello sud. Dovendovi preparare per andare a pesca, se non lo avete già fatto assicuratevi di espandere il vostro inventario, in modo da avere abbastanza spazio nelle vostre tasche.



Se avete bisogno di altri consigli utili per il nuovo life simulator di Nintendo, non dimenticate di consultare la nostra guida di Animal Crossing New Horizons, con consigli e suggerimenti utili per vivere al meglio nell'isola.