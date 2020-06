Animal Crossing New Horizons: guida alla Stagione dei Matrimoni

Con l’update di giugno di Animal Crossing New Horizons è arrivato anche l’evento a tempo “Stagione dei Matrimoni”, grazie al quale è possibile interagire con i buffi Alpaca e Merino.

Per dare il via all’evento non bisogna far altro che effettuare il login al gioco, così da ricevere una chiamata sullo smartphone da parte di Fiorilio, il fotografo. Durante la telefonata vi verrà spiegato che c’è bisogno del vostro aiuto per un importante evento che riguarda proprio Alpaca e Merino e solo voi potete addobbare nel migliore dei modi il set che farà da sfondo al loro anniversario di matrimonio.

A questo punto dovrete recarvi all'aeroporto e acquistare un biglietto per l’isola di Fiorilio, sulla quale vi verrà data l’opportunità di contribuire alla creazione del set per gli innamorati. Qui vi sarà possibile scattare una foto al set dopo averlo decorato e proporla ad Alpaca una sola volta al giorno. L’NPC vedrà solo l’ultima foto scattata, quindi fate molta attenzione a non compiere errori altrimenti verrà considerato uno scatto sbagliato. In base alla qualità della vostra foto, vi verranno donate diverse Gemme Cuore, valuta dell’evento necessaria ad acquistare presso il negozio di Merino alcuni oggetti esclusivi.

Ecco di seguito gli oggetti in vendita ed il relativo costo:

Panchina nuziale: 5 Gemme Cuore

Decorazione nuziale: 3 Gemme Cuore

Muro nuziale bianco: 12 Gemme Cuore

Pavimento nuziale bianco: 12 Gemme Cuore

Tappeto nuziale blu: 4 Gemme Cuore

Avrete tempo fino al prossimo 30 giugno per prendere parte all'evento e ottenere tutti gli oggetti elencati sopra.

