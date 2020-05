Animal Crossing New Horizons, la guida ufficiale arriva in Italia

Bandai Namco Entertainment Italia annuncia l'arrivo della guida ufficiale di Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch, disponibile da fine maggio in versione interamente tradotta e localizzata in italiano.

Le 432 pagine del volume racchiudono la guida perfetta per ottenere il massimo divertimento dall’isola e mostrano tutti i segreti per non perdersi proprio nulla del gioco. La Guida Ufficiale è lo strumento perfetto per chi si affaccia per la prima volta al gioco e per chi vuole rendere la propria isola ancora più speciale e contiene utili informazioni, consigli, immagini per ambientarsi, creare la propria isola perfetta, scoprire, esplorare, trovare tutti gli esemplari presenti nel gioco, fare acquisti e tanto altro.

La guida ufficiale di Animal Crossing New Horizons sarà disponibile dal 29 maggio, da oggi in preordine presso i principali rivenditori online e fisici. In attesa del volume su Everyeye.it trovate la guida con i trucchi di Animal Crossing New Horizons, tra cui una serie di strategie e consigli per sopravvivere sull'isola, inoltre è disponibile anche la guida per distinguere i quadri falsi di Volpolo.