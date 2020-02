Animal Crossing New Horizons: la guida ufficiale svela Museo e Timmy&Tommy Shop

In attesa di scoprire che cosa Nintendo ha in serbo per il Nintendo Direct dedicato ad Animal Crossing in programma per la giornata di domani, giovedì 20 dicembre, dai sempre vigili utenti di ResetEra giunge un'interessante segnalazione.

Alcuni rivenditori, come potete verificare direttamente in calce a questa news, hanno infatti iniziato a pubblicizzare nei propri store online la guida ufficiale dell'atteso Animal Crossing: New Horizons, presto in arrivo su Nintendo Switch. Nella descrizione del prodotto sembrano tuttavia essere state incluse diverse informazioni ancora non note alla community di appassionati.

Tra queste figura il ritorno di una struttura adibita a Museo all'interno del nuovo capitolo della saga. In particolare, si riferisce di un luogo in cui gli Abitanti potranno esporre collezioni personali, che saranno notevolmente gradite agli amanti della paleontologia e della natura. Alcune righe fanno inoltre riferimento ad un Timmy & Tommy Shop, all'interno del quale decoratori d'interni e utenti modaioli potranno dedicarsi all'acquisto di diversi oggetti.



Ulteriori conferme in tal senso potrebbero giungere in occasione del nuovo Direct.