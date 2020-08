Animal Crossing New Horizons: guida per visitare l'Isola dei Sogni

Animal Crossing: New Horizons si prepara ad accogliere un altro personaggio che i giocatori di vecchia data della serie conosceranno sicuramente: fa infatti il suo ritorno Luna, che con i suoi poteri ipnotici ha la capacità di trasportare i giocatori nelle Isole dei Sogni durante il sonno.

Come accedere alle Isole dei Sogni

Il processo per accedere a questi mondi onirici non richiede particolari premesse, salvo la sottoscrizione del vostro account al servizio di Nintendo Online. Dopo esservi assicurati di soddisfare questo fondamentale requisito, vi basterà coricarvi in un qualunque letto e scegliere di dormire, ed entrerete nel regno dei sogni di Luna il Tapiro. Una volta arrivati a questo punto, dovrete dire di “voler sognare”: comparirà una schermata nella quale dovrete inserire uno dei Codici di Accesso dell’isola che volete visitare. Fatto ciò, verrete trasportati nella versione onirica dell’isola del giocatore di cui avete inserito il codice, in modo simile a quello che succede quando prendete un aereo per viaggiare tra le isole, ma con alcune importanti differenze:

non potete addormentarvi con una bacchetta magica in mano, di conseguenza dovrete scegliere con attenzione l’abito che volete utilizzare sull’isola che visiterete in sogno, poiché non avrete la possibilità di cambiare il vostro abbigliamento

non potete portare nulla con voi sull’isola, né tantomeno riportare qualcosa indietro sulla vostra

con voi sull’isola, né tantomeno riportare qualcosa indietro sulla vostra le uniche cose che potrete portare a casa con voi come “souvenir” della visita sono i progetti presenti nel Portale dei Design dell’isola (se presenti)

Come condividere il proprio Codice di Accesso

Creare un codice per permettere ai vostri amici di visitare in sogno la vostra isola è piuttosto semplice: non dovrete fare altro che addormentarvi, e una volta giunti nel mondo di Luna selezionare la seconda opzione di dialogo, con la quale otterrete il codice da condividere. Tuttavia, ricordatevi che così facendo caricherete solo lo stato attuale dell’isola, che è quello che sarà visualizzato dai visitatori: nel caso apportiate modifiche che volete condividere con i vostri ospiti in sogno, dovrete tornare da Luna, sempre addormentandovi, e aggiornare i dati caricati; potete fare questa piccola operazione solamente una volta ogni giorno. Caricare e aggiornare la vostra isola vi permetterà di ottenere alcuni biglietti da scambiare con Mirco e Marco in cambio di piccole quantità di stelline.

