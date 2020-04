Animal Crossing New Horizons è la più grande hit di questa quarantena

Animal Crossing New Horizons è ad oggi il gioco più venduto del 2020 in moltissimi paesi, pensiamo ad esempio al Giappone dove il gioco ha pizzato oltre 2.6 milioni di copie in pochi giorni, con risultati estremamente positivi anche in Occidente. Ma qual è il motivo alla base di questo enorme successo?

Bloomberg ha raccolto due testimonianze, nello specifico quelle di Mitsunobu Uwatoko (Head of Research del gruppo Famitsu) e Kazunori Ito, analista di Morningstar. Il primo ha dichiarato che "nessun altro gioco ha avuto un tale slancio di vendite durante il lockdown, è chiaro come molte persone a casa si stiano avvicinando alla serie e Nintendo avrebbe venduto molte più console se queste non fossero esaurite, grazie al successo di Animal Crossing."

Simile il parere di Ito: "è un gioco perfetto per i tempi che stiamo vivendo, un gioco che permette di trascorrere ore e ore in un mondo piacevole e colorato. Non ho mai visto così tante persone condividere un enorme numero di screenshot sui social network come in questo caso."

Siete d'accordo con queste analisi? Il lockdown ha effettivamente aiutato Animal Crossing New Horizons oppure il gioco Nintendo avrebbe comunque venduto bene anche senza l'emergenza in corso?