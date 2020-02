Animal Crossing New Horizons includerà degli acquisti in-game

Il Nintendo eShop si sta rivelando un'importante fonte d'informazioni per i giocatori in attesa di Animal Crossing New Horizons. Qualche giorno fa, grazie alla divisione giapponese, abbiamo scoperto i salvataggi cloud non saranno supportati al lancio, mentre oggi dall'eShop americano apprendiamo che saranno offerti degli acquisti in-game.

La presenza di questa funzionalità è ampiamente confermata in fondo alla scheda dedicata ad Animal Crossing New Horizons dello store digitale di Nintendo, come potete vedere nello screenshot in basso. Resta solamente da capire la natura di tali contenuti acquistabili. La serie Animal Crossing non è nuova alle microtransazioni: Pocket Camp, prodotto indirizzato ai dispositivi mobili, offre ad esempio l'opportunità di acquistare dei Biglietti Foglia e persino un servizio in sottoscrizione - Pocket Camp Club.

È altrettanto vero, tuttavia, che nel caso di Animal Crossing New Horizons la dicitura potrebbe riferirsi ad una scorciatoia per sottoscrivere un abbonamento a Nintendo Switch Online, oppure alla possibilità di acquistare eventuali espansioni future, come accade in Fire Emblem: Three Houses e Super Smash Bros. Ultimate.

Staremo a vedere. Animal Crossing New Horizons verrà lanciato esclusivamente su Nintendo Switch il prossimo 20 marzo. Lo stesso giorno arriverà sugli scaffali anche una Nintendo Switch in edizione speciale dedicata espressamente al gioco.