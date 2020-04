Animal Crossing New Horizons incontra la mappa di Fortnite

Cosa hanno in comune Animal Crossing New Horizons e Fortnite Battle Royale? Assolutamente nulla ma TheSquatingDog ha ben pensato di unire questi due universi creando una mappa del gioco Epic... basato sull'isola di Animal Crossing!

TheSquatingDog è un collettivo specializzato nella produzione di guide per Fortnite e conosce molto bene la mappa di Fortnite e Fortnite 2, il nuovo "scherzetto" dei ragazzi del team mostra l'isola di Fortnite realizzata con lo stile del gioco Nintendo con tanto di grafica e icone prese da New Horizons. Gli stessi autori hanno rapidamente ammesso la natura goliardica dell'immagine e ribadito come non ci sia in programma alcun crossover tra Animal Crossing New Horizons e Fortnite.

Lo sapevate? Tra le nuove skin di Fortnite troviamo le scatole di cartone con tanto di copertura, piccone, deltaplano e arma realizzati con lo stesso materiale, i costumi sono in vendita a 800 V-Buck, un prezzo piuttosto basso per una skin piuttosto simpatica.

Questa settimana su Fortnite dovrebbero fare la loro comparsa le nuove Sfide di Deadpool e probabilmente le sfide legate all'evento di Pasqua del Battle Royale di Epic Games, maggiori dettagli potrebbero arrivare nel corso della giornata odierna o comunque entro metà settimana.