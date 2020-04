Animal Crossing New Horizons incredibile: superati Pokémon Spada e Scudo in Giappone

Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch non smette di stupire. Dopo aver conquistato la vetta della classifica USA di marzo e fatto registrare il miglior lancio digitale della storia con 5 milioni di copie vendute in 10 giorni, l'ultima esclusiva della casa di Kyoto mette a segno un altro risultato ragguardevole.

Stando ai dati forniti da Famitsu, nella settimana che va dal 13 al 19 aprile il titolo ha venduto altre 286.586 copie in formato fisico in Giappone, che hanno portato il totale a 3.611.246. Cosa significa ciò? Che in meno di un mese Animal Crossing New Horizons ha superato le vendite combinate di Pokémon Spada e Scudo, che da quando sono stati lanciati lo scorso novembre hanno piazzato nel paese del Sol Levante un totale di 3.570.493 unità fisiche. Visto l'andamento delle vendite (Pokémon Spada e Scudo continuano ad occupare le prime posizioni della classifica nipponica, ma la spinta è notevolmente calata) il divario sembra destinato ad aumentare. Si tratta di un risultato ragguardevole per Animal Crossing New Horizons, dal momento che ha battuto in terra natia uno dei franchise più celebri del pianeta.

Se non lo avete ancora acquistato, allora vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Animal Crossing New Horizons. Intanto, il gioco ha conquistato pure il cuore di Elijah Wood, l'interprete di Frodo nella trilogia de Il Signore degli Anelli.