Animal Crossing New Horizons, l'inquietante mercato nero: vendite di abitanti!

Proseguono i bizzarri avvistamenti di iniziative non ufficiali legate al celebre titolo per Nintendo Switch: dopo il caso della compravendita di rape in Animal Crossing: New Horizons e del mercato nero di Stelline e risorse rare, ora appare un'ulteriore segnalazione!

La redazione di Twinfinite porta infatti all'attenzione del pubblico un fenomeno decisamente insolito e peculiare: la compravendita di abitanti delle diverse isole! Tramite portali appositi, infatti, alcuni giocatori stanno segnalando i concittadini che si sono insediati sui propri atolli tropicali, fissando un prezzo o proponendo un'asta per concedere ad altri utenti di condurli nella propria isola in-game. Incuriosito dal fenomeno, l'autore della segnalazione riferisce di aver voluto mettere alla prova il mercato parallelo messo in piedi dalla community.

Dopo aver appreso che uno degli abitanti della propria comunità aveva intenzione di trasferirsi, quest'ultimo l'ha dunque proposto su uno dei suddetti portali. Senza fissare un prezzo, ha semplicemente dichiarato di essere disposto a cedere Ozzie, un esemplare di koala antropomorfo. Ebbene, a quanto pare la transizione è andata in porto, per l'incredibile cifra di un milione di Stelline! Il test ha visto il giocatore aprire la propria isola all'acquirente, che gli ha consegnato la somma pattuita ed ha dunque invitato Ozzie per seguirlo sul proprio paradiso tropicale!



Un fenomeno decisamente bizzarro che, ovviamente, rappresenta una meccanica non contemplata all'interno del gioco Nintendo!