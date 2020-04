Animal Crossing New Horizons: gli Insetti di Aprile, come e dove catturarli

Se giocate ad Animal Crossing: New Horizons seguendo il calendario, sarete curiosi di sapere quali sono gli insetti che è possibile catturare ad aprile. In questa mini-guida elencheremo quelli disponibili sia nell'emisfero nord che in quello sud, spiegandovi come catturarli.

Di seguito riportiamo tutti gli insetti che è possibile incontrare in Animal Crossing: New Horizons durante il mese di aprile, spiegandovi dove catturarli.

Insetti di Aprile dell'Emisfero Nord

Farfalla Comune

Dove: nei fiori

Orario: 04:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 160 stelline

Farfalla Gialla

Dove: in volo

Orario: 04:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 160 stelline

Farfalla Tigre

Dove: in volo

Orario: 04:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 240 stelline

Farfalla Vanessa Io

Dove: sui fiori viola, neri e blu

Orario: 04:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 2.500 stelline

Moscone Comune

Dove: in volo

Orario: 04:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 300 stelline

Farfalla Carta di Riso

Dove: in volo

Orario: 08:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 1.000 stelline

Farfalla Agrias

Dove: in volo

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 3.000 stelline

Farfalla di Rajah Brooke

Dove: sui fiori viola, neri e blu

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 2.500 stelline

Falena

Dove: vicino alle luci

Orario: 19:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 130 stelline

Falena Atlas

Dove: sugli alberi

Orario: 19:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 3.000 stelline

Falena del tramonto del Madagascar

Dove: in volo

Orario: 08:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 2.500 stelline

Locusta Lunga

Dove: sull'erba

Orario: 08:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 200 stelline

Mantide

Dove: sui fiori

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 430 stelline

Mantide Orchidea

Dove: sui fiori

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 2.400 stelline

Ape Operaia

Dove: sui fiori

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 200 stelline

Vespa

Dove: scuotendo gli alberi

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 2.500 stelline

Libellula Darner

Dove: in volo

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 230 stelline

Grillo Talpa

Dove: sottoterra

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 500 stelline

Scarabeo Gigante Acquatico

Dove: su stagni e fiumi

Orario: 19:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 2.000 stelline

Cimice

Dove: sugli alberi

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 120 stelline

Catacanthus

Dove: sui fiori

Orario: 19:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 1.000 stelline

Coccinella

Dove: sui fiori

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 200 stelline

Scarabeo Tigre

Dove: in volo

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 1.500 stelline

Scarabeo Gioiello

Dove: sugli alberi

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 2.400 stelline

Scarabeo dalle Lunghe Corna

Dove: sui ceppi d'albero

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 350 stelline

Baco dal fodero

Dove: sugli alberi

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 600 stelline

Formica

Dove: su rape marce e frutta

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 80 stelline

Paguro

Dove: sulla spiaggia

Orario: 19:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 1.000 stelline

Ligia Exotica

Dove: sugli scogli

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 200 stelline

Mosca

Dove: su cibo marcio e immondizia

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 60 stelline

Pulce

Dove: sugli abitanti infestati

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 70 stelline

Lumaca

Dove: sopra le rocce nei giorni di pioggia

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 250 stelline

Porcellino di Terra

Dove: colpendo le rocce

Orario: 23:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 250 stelline

Centopiedi

Dove: colpendo le rocce

Orario: 17:00 - 23:00

Prezzo di vendita: 300 stelline

Ragno

Dove: scuotendo gli alberi

Orario: 19:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 480 stelline

Tarantola

Quando: novembre-aprile (emisfero nord), maggio-ottobre (emisfero sud)

Dove: sul terreno

Orario: 19:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 8.000 stelline

Insetti di Aprile dell'Emisfero Sud

Farfalla Comune

Dove: nei fiori

Orario: 04:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 160 stelline

Farfalla Gialla

Dove: in volo

Orario: 04:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 160 stelline

Farfalla Carta di Riso

Dove: in volo

Orario: 08:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 1.000 stelline

Farfalla Monarca

Dove: in volo

Orario: 04:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 140 stelline

Farfalla della Regina Alexandra

Dove: in volo

Orario: 08:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 4.000 stelline

Falena

Dove: vicino alle luci

Orario: 19:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 130 stelline

Locusta Lunga

Dove: sull'erba

Orario: 08:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 200 stelline

Locusta Migratoria

Dove: sull'erba

Orario: 08:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 600 stelline

Cavalletta di riso

Dove: sull'erba

Orario: 08:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 160 stelline

Grillo

Dove: sull'erba

Orario: 17:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 130 stelline

Grillo Campana

Dove: sull'erba

Orario: 17:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 430 stelline

Mantide

Dove: sui fiori

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 430 stelline

Mantide Orchidea

Dove: sui fiori

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 2.400 stelline

Vespa

Dove: scuotendo gli alberi

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 2.500 stelline

Libelulla Rossa

Dove: in volo

Orario: 08:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 180 stelline

Libellula Darner

Dove: in volo

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 230 stelline

Libellula Bendata

Dove: in volo

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 4.500 stelline

Cimice

Dove: sugli alberi

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 120 stelline

Catacanthus

Dove: sui fiori

Orario: 19:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 1.000 stelline

Coccinella

Dove: sui fiori

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 200 stelline

Scarabeo dalle Lunghe Corna

Dove: sui ceppi d'albero

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 350 stelline

Scarabeo Violino

Dove: sugli alberi

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 450 stelline

Scarabeo Golia

Dove: sugli alberi

Orario: 17:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 8.000 stelline

Insetto Stecco

Dove: sugli alberi

Orario: 04:00 - 08:00, 17:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 600 stelline

Baco dal fodero

Dove: sugli alberi

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 600 stelline

Formica

Dove: su rape marce e frutta

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 80 stelline

Paguro

Dove: sulla spiaggia

Orario: 19:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 1.000 stelline

Ligia Exotica

Dove: sugli scogli

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 200 stelline

Mosca

Dove: su cibo marcio e immondizia

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 60 stelline

Pulce

Dove: sugli abitanti infestati

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 70 stelline

Lumaca

Dove: sopra le rocce nei giorni di pioggia

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 250 stelline

Porcellino di Terra

Dove: colpendo le rocce

Orario: 23:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 250 stelline

Centopiedi

Dove: colpendo le rocce

Orario: 17:00 - 23:00

Prezzo di vendita: 300 stelline

Ragno

Dove: scuotendo gli alberi

Orario: 19:00 - 08:00

Prezzo di vendita: 480 stelline

Scorpione

Dove: sul terreno

Orario: 19:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 8.000 stelline

Seguendo le indicazioni riportate sulla lista, dunque, sarete in grado di rintracciare ogni tipologia di insetto presente nel mondo di Animal Crossing: New Horizons durante il mese di aprile, sia che vi troviate sia nell'emisfero nord che in quello sud. Dovendovi preparare per andare a caccia di insetti, se non lo avete già fatto assicuratevi di espandere il vostro inventario, in modo da avere abbastanza spazio nelle vostre tasche.

Se invece siete interessati a sapere quando è possibile trovare tutti gli insetti nel corso dell'anno, vi rimandiamo alla nostra guida agli insetti di Animal Crossing: New Horizons.