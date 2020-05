Animal Crossing New Horizons: nuovi insetti di maggio, come e dove catturarli

Se giocate ad Animal Crossing: New Horizons seguendo il calendario, sarete curiosi di conoscere gli insetti che è possibile catturare a maggio. In questa mini-guida elencheremo quelli disponibili sia nell'emisfero nord che in quello sud, spiegandovi come, dove e quando catturarli.

Di seguito riportiamo tutti gli insetti che è possibile incontrare in Animal Crossing: New Horizons durante il mese di maggio, spiegandovi come catturarli.

Insetti di Maggio dell'Emisfero Nord

Coleottero Rosalia Batesi

Dove: sui ceppi d'albero

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 3.000 stelline

Farfalla Imperatore Viola

Dove: in volo

Orario: 04:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 3.000 stelline

Carabao Violino

Dove: sugli alberi

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 450 stelline

Libellula Striata

Dove: in volo

Orario: 08:00 - 17:00

Prezzo di vendita: 230 stelline

Farfalla Regina Alessandra

Dove: in volo

Orario: 08:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 4.000 stelline

Scorpione

Dove: sul terreno

Orario: 19:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 8.000 stelline

Gerride

Dove: nei fiumi

Orario: 08:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 130 stelline

Dove: nei fiumi

Orario: 08:00 - 19:00

Prezzo di vendita: 800 stelline

Insetti di Maggio dell'Emisfero Sud

Zigottero

Dove: in volo

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 500 stelline

Grillo Talpa

Dove: sottoterra

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 500 stelline

Tarantola

Dove: sul terreno

Orario: 19:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 8.000 stelline

Seguendo le indicazioni riportate sulla lista, dunque, sarete in grado di rintracciare ogni tipologia di insetto presente nel mondo di Animal Crossing: New Horizons durante il mese di maggio. Dovendovi preparare per andare a caccia di insetti, se non lo avete già fatto assicuratevi di espandere il vostro inventario, in modo da avere abbastanza spazio nelle vostre tasche.

Se invece siete interessati a sapere quando è possibile trovare tutti gli altri insetti nel corso dell'anno, vi rimandiamo alla nostra guida agli insetti di Animal Crossing: New Horizons.