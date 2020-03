Animal Crossing New Horizons e gli insetti: la streamer Pokimane sconfitta dalle creature!

Il placido universo tropicale di Animal Crossing: New Horizons è finalmente approdato su Nintendo Switch, giusto in tempo per consentire ai giocatori bloccati tra le mura domestiche dalla necessità di contenere la crisi sanitaria da CoronaVirus/COVID-19 di viaggiare tra sperdute isole virtuali.

Tuttavia, sembra che nota streamer Pokimane non stia trovando l'esperienza di gioco totalmente rilassante, a causa di una piccola diatriba in corso con la fauna locale! Nel corso delle sessioni di gameplay trasmesse in diretta sul proprio Canale Twitch, la giovane si è infatti imbattuta in una serie di problemi relazionali con le creature che popolano le isole di Animal Crossing: New Horizon, già rivelatosi un grande successo commerciale in Giappone.

Tra difficoltà nella cattura degli insetti e piccoli incidenti occorsi mentre si trovava in visita su altrui atolli, Pokimane ha deciso di scherzarci su raccogliendo alcune clip in un unico video da lei poi pubblicato su YouTube. A questo si sono poi affiancate diverse clip realizzate dagli spettatori delle dirette. In apertura e in calce a questa news, potete dare uno sguardo alle piccole disavventure della streamer.



Nel caso in cui stiate sperimentando difficoltà similari, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare utili indicazioni su come catturare gli insetti in Animal Crossing: New Horizons.