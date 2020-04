Animal Crossing New Horizons, KK Slider come Queen e Lady Gaga in queste simpatiche cover

Presente in-game sin dalla prima incarnazione del franchise, il personaggio di K.K. Slider, alias Totakeke Slider, non ha mai abbandonato la storia della serie di Animal Crossing.

Il musicista errante di natura canina ha dunque fatto puntuale ritorno anche tra le isole tropicali di Animal Crossing: New Horizons, pronto ad allietare turisti e viaggiatori con le sue serenate a ritmo di chitarra. Ebbene, la community attiva sul titolo Nintendo Switch si sta dimostrando particolarmente creativa e ha scelto un modo piuttosto peculiare per rendere omaggio al veterano del franchise.

Come potete verificare direttamente in calce a questa news si è infatti scatenata la tendenza ad inserire il buon K.K. Slider sulle copertine di celebri album musicali, spaziando con disinvoltura tra i generi coinvolti dall'operazione. Il chitarrista si è dunque trovato innalzato al livello di mostri sacri quali i Queen, dei quali è andato a sostituire non solo Brian May, ma l'intera formazione, Freddie Mercury incluso! Spazio anche per i My Chemical Romance e per Lady Gaga, i quali sono stati temporaneamente sostituiti sulle cover di album quali Black Parade, Joanne o The Fame Monster.



Non si tratta certamente della prima trovata del pubblico Nintendo, che si è già cimentato con la creazione della mappa di Pokémon Oro e Argento in Animal Crossing: New Horizons.