Animal Crossing New Horizons, KK Slider star musicale: arrivano le cover dei suoi brani

L'universo del life simulator di Nintendo è popolato di una variegata e sfaccettata molteplicità di animali antropomorfi, capaci di dare vita ad una società alquanto bizzarra ma ricca di fascino.

Tra i personaggi più celebri di Animal Crossing figura K.K. Slider, candido quattro zampe dalla passione per la musica, capace con la sua chitarra di mettere in scena veri e propri concerti all'interno del gioco. Recentemente, il cane antropomorfo è diventato una vera e propria star internazionale, con la community che si è divertita a personalizzare le cover di album di artisti del calibro dei Queen o Lady Gaga con immagini del personaggio.

E dopo la creazione di un bancarella di merchandising a tema K.K. Slider da posizionare nell'area adiacente a quella dello show del musicista errante di Animal Crossing: New Horizons, non potevano che arrivare le cover dei suoi brani! Queste ultime hanno fatto la propria comparsa su diverse piattaforme dedicate all'ascolto della musica in streaming. Tra queste ultime possiamo ad esempio citare il più che noto Spotify:

Sul portale, sono infatti stati pubblicati diversi omaggi musicali alle composizioni di K.K. Slider, i cui brani hanno dunque ormai varcato i confini delle isole di Animal Crossing: New Horizons!