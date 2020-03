Animal Crossing New Horizons e QR Code: centinaia di creazioni...anche a tema God of War!

Con Animal Crossing: New Horizons ormai disponibile, la community di abitanti delle isole sperdute che fanno da sfondo all'avventura targata Nintendo stanno dando vita a una notevole quantità di creazioni.

Come noto, tra le attività offerte dal titolo figurano un ampio numero di opzioni legate alla personalizzazione della propria abitazione e dell'intera isola. Tra le funzioni particolarmente interessanti figura anche la possibilità di importare all'interno del gioco dei design specifici, tramite la scansione di QR Code. Per compiere quest'azione è necessario aver installato l'applicazione Nintendo Switch Online sul proprio smartphone ed accedere alla sezione Nook Link.



La possibilità ha ampliato ulteriormente la condivisione dell'esperienza di gioco tra gli utenti di Animal Crossing: New Horizons, molti dei quali stanno condividendo in rete le proprie creazioni per consentire ad altri appassionati di utilizzarle. Un esempio è il video che trovate in apertura a questa news, che ingloba addirittura oltre cinquecento creazioni che spaziano da omaggia personaggi Disney a repliche di abiti di Dragon Ball! In calce potete invece visionare le produzioni a tema PlayStation 4 condivise da un altro utente! Quest'ultimo ha infatti creato piccoli quadri raffiguranti alcune icone della console Sony: Kratos (God of War), Sam Porter Bridges (Death Stranding); Aloy (Horizon: Zero Dawn), Ellie (The Last of Us) e molti altri! Cosa ve ne pare?



Al lancio, Animal Crossing: New Horizons ha venduto oltre 1,8 milioni di copie nel solo Giappone. Ai giocatori attivi al suo interno ricordiamo che nel mese di aprile dovrebbe prendere il via il primo evento speciale, a tema pasquale. Il team di Nintendo ha recentemente dichiarato che il programma di supporto post lancio dovrà essere flessibile, in virtù di possibili ritardi causati dal Coronavirus.