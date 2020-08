Animal Crossing New Horizons è ancora il leader della classifica inglese

Le uscite della scorsa settimana hanno avuto un impatto piuttosto limitato sulla classifica britannica, che ricordiamo è basata esclusivamente sulle copie fisiche vendute e non tiene conto dei download digitali.

EA Sports Madden NFL 21 debutta al decimo posto con vendite in calo del 43% rispetto a Madden NFL 20, Project Cars 3 occupa invece la posizione numero 17, vendite in calo dell'86% rispetto a Project Cars 2 nella prima settimana.

Top 10 UK 31 agosto 2020

Animal Crossing New Horizons PGA Tour 2K21 Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto V Minecraft Nintendo Switch Edition Ghost of Tsushima FIFA 20 EA Sports UFC 4 Ring Fit Adventure Madden NFL 21

Animal Crossing New Horizons continua a mantenere la prima posizione seguito da PGA Tour 2K21, con quest'ultimo che registra un calo vendite del 28% rispetto alla prima settimana. Jump Force Deluxe Edition, Wasteland 3 e Captain Tsubasa Rise of New Champions non riescono invece ad entrare nella top ten inglese. Vedremo cosa accadrà questa settimana con l'arrivo nei negozi di Marvel's Avengers (uno dei giochi più attesi del 2020), Tony Hawk's Pro Skater 1+2 e NBA 2K21, solamente per citare alcune delle novità in arrivo.