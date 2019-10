Animal Crossing New Horizons: un leak anticipa le novità del prossimo Nintendo Direct?

Un insider di Nintendo afferma di aver ammirato il video di Animal Crossing New Horizons che la casa di Kyoto mostrerà durante il prossimo e, al momento, ancora non annunciato Nintendo Direct che dovrebbe essere trasmesso tra la fine di ottobre e la prima metà del mese di novembre.

In base al leak diffuso dalle pagine del controverso forum di 4Chan, nel corso del prossimo Direct dovremo assistere a una lunga video dimostrazione di New Horizons in cui saranno svelate diverse novità contenutistiche del prossimo, attesissimo capitolo della saga di Animal Crossing.

Tra le sorprese che dovrebbe avere in serbo per noi il team di Nintendo diretto da Aya Kyogoku, potrebbero esserci degli approfondimenti sul sistema di crafting, sulle funzionalità multiplayer del titolo e sul supporto agli Amiibo. Secondo l'indiscrezione, il video del prossimo Nintendo Direct si focalizzerà sull'esperienza multigiocatore di Now Horizons per confermare la presenza di tutti i personaggi dei precedenti episodi di Animal Crossing, con un consistente aumento del numero di abitanti delle città che dovrebbe passare dai 10 di New Leaf ai 24.

L'anonimo autore del leak spiega inoltre che nel trailer del Direct potremo osservare il nuovo sistema di gestione delle città che, a suo dire, permetterà agli utenti di espanderne i confini per aggiungere nuovi edifici e regioni esplorabili. Nell'attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte di Nintendo, vi ricordiamo che la nuova epopea digitale del Villager partirà il 20 marzo del 2020 su Switch. Su queste pagine trovate la nostra anteprima di Animal Crossing New Horizons curata da Enrico Di Piramo.