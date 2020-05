Animal Crossing New Horizons è un linguaggio universale: l'approccio di Nintendo

Nel corso di un'interessante intervista concessa al portale francese 20minutes, la Game Director di Animal Crossing: New Horizons, Aya Kyogoku, ha discusso dell'approccio adottato dal proprio team per dare forma al life simulator Nintendo.

"I giocatori sono liberi di giocare ad Animal Crossing come lo desiderano, dunque penso che la sua essenza possa essere definita in maniera differente da ciascun giocatore. - ha illustrato la Director - Ma comunque, una cosa è certa, noi cerchiamo di fare di Animal Crossing una sorta di linguaggio comune, il punto di partenza per una comunicazione per un ampio ventaglio di persone. E non parlo solamente del fatto di potersi mostrare agli altri giocatori online, ma anche del fatto che le persone - che amano costruire la propria isola, decorare la propria camera, parlare con gli animali antropomorfi - amano anche discutere della realtà di questa vita virtuale e di ciò che vi fanno. Possiamo dire, in effetti, che la vita all'interno di Animal Crossing sia una parte della vita e del mondo di ciascuno".

Una riflessione sicuramente interessante, anche alla luce dei fenomeni a cui il titolo ha dato vita, con persone che hanno utilizzato il gioco Nintendo Switch come una realtà in cui mettere in atto azioni impedite dal contesto di crisi sanitaria internazionale, con matrimoni e compleanni celebrati in Animal Crossing: New Horizons. Addirittura, la community ha dato vita ad una sorta di Amazon dedicato, battezzato Nookazon.