Animal Crossing New Horizons: mappa più grande e nuove isole con l'update 2.0?

L'instancabile opera portata avanti dai dataminer di Animal Crossing New Horizons sembra suggerire l'arrivo su Nintendo Switch di "grandi" novità con l'aggiornamento 2.0 del kolossal sim life.

La più recente fuga di notizie coinvolge le attività svolte dai dataminer di Animal Crossing per Switch e presagisce, appunto, l'approdo sulla dimensione sandbox del capolavoro Nintendo di una patch che promette di fare felici tutti gli appassionati.

Scandagliando i file nascosti di Animal Crossing New Horizons dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 1.10, alcuni dataminer hanno infatti scoperto delle righe di codice che sembrerebbero suggerire l'introduzione a breve di una nuova serie di oggetti, di un update dei musei e, soprattutto, di un ampliamento dell'area esplorabile.

A indicare la possibile espansione della mappa è infatti la modifica operata dagli sviluppatori alla riga di codice "mSouthShoreBasline.f32" che descrive la lunghezza della linea di costa della zona sud dell'isola: il parametro in questione è stato portato da "500.00000" a "1000.00000".

Il valore espresso da questa riga di codice potrebbe perciò indicare un aumento dello spazio esplorabile nell'area posta all'estremità sud della mappa, presumibilmente con l'aggiunta di una nuova isola o, comunque, di una zona da modificare liberamente e sulla quale edificare le strutture del proprio spazio digitale dei sogni. In attesa di ricevere una conferma o una smentita da parte della casa di Super Mario, vi invitiamo a leggere il simpatico resoconto di Marco Mottura dell'esperienza vissuta nella sua prima volta nel mondo di Animal Crossing New Horizons.