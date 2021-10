Animal Crossing New Horizons: un mare di divertimento con le novità dell'autunno

Sono davvero tante le novità condivise dalla casa di Kyoto nel corso dell'ultimo Nintendo Direct dedicato ad Animal Crossing New Horizons: il kolossal sim life per Switch si appresta a ricevere un enorme aggiornamento e l'espansione Happy Home Paradise. Ecco cosa possiamo aspettarci da questi nuovi contenuti.

Nella cornice mediatica del Direct, la compagnia nipponica ha confermato l'arrivo dell'update 2.0 di Animal Crossing New Horizons e illustrato i contenuti inediti che ne accompagneranno il lancio su Switch.

L'aggiornamento in questione introdurrà la Caffetteria di Bartolo nel Museo, il personaggio di Remo che consentirà di viaggiare su isole che contengono risorse mai viste prima, il bazaar di Fiorilio che ospiterà tutti i mercanti itineranti e una pletora di abiti, oggetti e mobili nuovi di zecca, oltre all'aumento a 5.000 oggetti del tetto massimo di elementi e complementi d'arredo da conservare nel Deposito.

Non meno importanti sono anche le novità in arrivo con Happy Home Paradise, l'espansione di Animal Crossing New Horizons che debutterà il 5 novembre con preordini attivi dal 29 ottobre. Il DLC darà modo agli appassionati di unirsi al team della Casimira Vacanze e di viaggiare verso un incantevole arcipelago pieno di isole con villaggi da arredare. Le numerose opzioni di personalizzazione andranno ad abbracciare gli stili architettonici e artistici più disparati, offrendo così ai giocatori tutti gli strumenti per arredare in libertà case, scuole, ristoranti e tante altre strutture.

L'espansione potrà essere acquistata singolarmente al prezzo di 24,99 euro. Gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo potranno accedervi "gratis" per tutta la durata della sottoscrizione al servizio che, lo ricordiamo, sarà attivo dal 26 ottobre e comprenderà una selezione di giochi classici N64 e SEGA Mega Drive.